موعد اذان الفجر أول يوم رمضان في السعودية والدول العربية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ازداد البحث بشكل كبير حول موعد أذان الفجر بأول يوم رمضان، للتعرف على موعد السحور، حيث أنه لم تبق عليه سوى أيام قليلة جدا، فقد أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيوافق يوم الاثنين الموافق 11 من مارس.

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان

ازاد البحث من قبل الكثير حول الموعد المقرر فيه أذان الفجر لأول يوم رمضان وسيكون كالتالي؛ سيكون موعد أذان الفجر باليوم الأول من شهر رمضان الساعة 4:43 فجرًا، وموعد الشروق لأول يوم رمضان من شهر رمضان الساعة 6.09، وموعد أذان الظهر بأول يوم بشهر رمضان في تمام الساعة 12.05 ظهرًا، وموعد أذان العصر بأول يوم من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 3.28 عصرًا، وموعد أذان المغرب لشهر رمضان سيكون في تمام الساعة 6.01 مساًء، وموعد أذان العشاء بأول يوم في شهر رمضان سيكون الساعة 7.18 مساًء.

أدعية خلا شهر رمضان

يوجد بعض الأدعية التي ينصح بتكرارها باستمرار خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:

اللهم اعتق رقابنا من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعفو عنا.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

اللهم افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم إنا تعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجآة تقمتك وجميع سخطك.