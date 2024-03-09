الحلقة الأولى .. برنامج رامز جاب من الأخر 2024 في رمضان على قناة MBC “الضحية الأولى”

تم الإعلان رسميًا عن فكرة برنامج رامز جاب من الأخر 2024 في رمضان، أي يكون موعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج في تمام التاريخ الموافق الأثنين 11 من مارس 2024، الموافق أول أيام عيد شهر رمضان المبارك، ويمكنك من خلال المقال أن تتعرف على الضحية الأولى في البرنامج مع فكرة البرنامج المختلفة من نوعها، تابع التفاصيل التالية والتعرف على الكثير من المعلومات.

رامز جاب من الأخر 2024 في رمضان

اسم برنامج رامز الجديد في رمضان القادم هو “رامز جاب من الأخر” ويعرض على قناة أم بي سي مصر وأم بي سي السعودية، حيث تكون فكرة البرنامج هي الاتصال بأحد الممثلين أو المشاهير التي سوف يقوم استضافتهم في البرنامج، وبعد ذلك تجرى التفاصيل الخاصة بالبرنامج، عن طريق وقوف الممثل في الاسانسير وفاجأة يقوم بسقوط الضحية إلى مكان حينها يتم وضع له ثعابين وحشرات والكثير من الأشياء الخطيرة، وهذا ما يجعل الضحية في خوف ورعب طول الحلقة، وتتميز هذه الفكرة بأنها من أصعب الأفكار الشديدة.

من هو أول ضحية في برنامج رامز جاب من الأخر 2024؟

لن يتم الإعلان رسميًا عن أسم الضحية الأول في برنامج رامز الجديد، وهو رامز جاب من الأخر لذلك يمكنك أن تتعرف على أسماء الأضحية التي سوف يقوموا بالظهور مع رمضان في هذا الرمضان 2024:-