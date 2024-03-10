رمضان امتى؟ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 وموعد غرة رمضان في جميع الدول العربية

تصدر موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أعلنت هيئة الإفتاء أن هلال شهر رمضان لعام 1445هـ سيتم استطلاعه الأحد المقبل، بناءً على بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية ، وأشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم رؤية الهلال بالعين المجردة في يوم التاسع والعشرين من شعبان، سيكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وإذا تمكنت الهيئة من رؤية الهلال ورصده، فسيكون الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

أعلنت الهيئة العامة للإفتاء عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، وأنها ستقوم بتحري هلال شهر رمضان لعام 1445هـ يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وستقوم الهيئة ببث عملية تحري الهلال مباشرة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما سيتم بث نتيجة تحري الهلال على التلفزيون المصري، وسيتم الإعلان عن نتيجة التحري في احتفال رسمي وشعبي كبير في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

متى رمضان فلكيا 2024

وبعد أن أوضحنا موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 نتطرق إلى موعد بداية شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية حيث

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن الاثنين القادم هو أول أيام شهر رمضان لعام 2024، وأوضح المعهد أن هلال شهر رمضان لعام 1445هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م، وأكد المعهد أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ فلكياً ستكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024م.

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