رسميا.. جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 لجميع المدارس وفق لوزارة التربية والتعليم الجزائرية والبلاد

يبحث كثير من الطلاب والمعلمين عن جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 حيث يبحث الطلاب عن العطل حتى يتمكنوا من الاسترخاء وأخذ قسطًا من الراحة بعد الامتحانات والفصل الدراسي الطويل وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن العطل الرسمية القادمة والتي من أبرزها عطلة الربيع التي من ستبدأ في يوم 21 مارس وتنتهي في يوم 7 أبريل لعام 2024 وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول العطل الرسمية.

جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024

يبحث كثير من الطلاب حول جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن العطل الرسمية وهي كالتالي:

عطلة الخريف التي بدأت يوم 21 سبتمبر لتنتهي يوم 7 نوفمبر

عطلة الشتاء التي بدأت يوم 21 ديسمبر وانتهت يوم 6 يناير

عطلة الربيع والتي ستبدأ يوم 21 مارس وتنتهي يوم 7 أبريل

عطلة الصيف التي ستبدأ يوم 4 يوليو وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن العطل الرسمية في البلاد وهي كالتالي:

عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ يوم 11 أبريل لعام 2024

عطلة عيد العمال التي ستبدأ يوم 1 مايو 2024

عطلة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ يوم 16 يونيو لعام 2024

عطلة عيد الاستقلال في يوم 5 يوليو لعام 2024

عطلة السنة الهجرية الجديدة التي ستبدأ يوم 7 يوليو لعام 2024

عطلة عاشوراء التي ستبدأ يوم 26 يوليو القادم لعام 2024

عطلة المولد النبوي الشريف والتي ستبدأ يوم 15 سبتمبر لعام 2024

عطلة عيد الثورة والتي ستوافق يوم 1نوفمبر القادم لعام2024

عطلة بداية الصيف والتي ستبدأ في يوم 4 يونيو لعام

2024

عطلة فصل الشتاء والتي ستبدأ في يوم 21 ديسمبر لعام 2024 وهي العطلة الاخيره في هذه السنة

الفائدة من منح العطلات للطلاب

هناك أهمية في منح الطالب عطله بين كل وقت وآخر، فهو بعد التعب والإرهاق يحتاج إلى الراحة البدنية والذهنية ومن أهميتها كالآتي: