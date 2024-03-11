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رسميا.. جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 لجميع المدارس وفق لوزارة التربية والتعليم الجزائرية والبلاد
يبحث كثير من الطلاب والمعلمين عن جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 حيث يبحث الطلاب عن العطل حتى يتمكنوا من الاسترخاء وأخذ قسطًا من الراحة بعد الامتحانات والفصل الدراسي الطويل وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن العطل الرسمية القادمة والتي من أبرزها عطلة الربيع التي من ستبدأ في يوم 21 مارس وتنتهي في يوم 7 أبريل لعام 2024 وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول العطل الرسمية.
جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024
يبحث كثير من الطلاب حول جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن العطل الرسمية وهي كالتالي:
- عطلة الخريف التي بدأت يوم 21 سبتمبر لتنتهي يوم 7 نوفمبر
- عطلة الشتاء التي بدأت يوم 21 ديسمبر وانتهت يوم 6 يناير
- عطلة الربيع والتي ستبدأ يوم 21 مارس وتنتهي يوم 7 أبريل
- عطلة الصيف التي ستبدأ يوم 4 يوليو وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.
العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024
وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن العطل الرسمية في البلاد وهي كالتالي:
- عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ يوم 11 أبريل لعام 2024
- عطلة عيد العمال التي ستبدأ يوم 1 مايو 2024
- عطلة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ يوم 16 يونيو لعام 2024
- عطلة عيد الاستقلال في يوم 5 يوليو لعام 2024
- عطلة السنة الهجرية الجديدة التي ستبدأ يوم 7 يوليو لعام 2024
- عطلة عاشوراء التي ستبدأ يوم 26 يوليو القادم لعام 2024
- عطلة المولد النبوي الشريف والتي ستبدأ يوم 15 سبتمبر لعام 2024
- عطلة عيد الثورة والتي ستوافق يوم 1نوفمبر القادم لعام2024
- عطلة بداية الصيف والتي ستبدأ في يوم 4 يونيو لعام
- 2024
- عطلة فصل الشتاء والتي ستبدأ في يوم 21 ديسمبر لعام 2024 وهي العطلة الاخيره في هذه السنة
الفائدة من منح العطلات للطلاب
هناك أهمية في منح الطالب عطله بين كل وقت وآخر، فهو بعد التعب والإرهاق يحتاج إلى الراحة البدنية والذهنية ومن أهميتها كالآتي:
- يقوم الطالب بتحديد الطاقة الداخلية في فترة الإجازة.
- تجديد نشاط الطالب وقضاء وقت ممتع الأهل خارج المنزل.
- القيام بالعديد من الممارسات التي لا يفعلها الدراسة.
- استغلال الإجازة في التطوير الذات واكتساب مهارات جديدة.
- يتمكن الطالب من حصوله على دورات تدريبية من أجل تطوير الأهداف التعليمية.