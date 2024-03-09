سحور صحي بلا عطش أو جوع في رمضان.. أفضل وأبرز الأطعمة للشعور بالشبع خلال النهار

لم يتبق سوى ساعات قليلة على بدء الشهر الكريم، حيث إن في هذا الشهر تبدأ العديد من التساؤلات حول السحور والأطعمة التي يمكن تناولها سواء في السحور أو على الفطار، خاصة وأن وجبة السحور يجب وأن تكون صحية وأخذ الحرص التام من الأكلات المستخدمة في هذه الوجبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نصائح هامة لوجبة السحور

من أهم النصائح التي يمكن التعرف عليها في وجبة السحور على مدار شهر رمضان المبارك، ما جاء على النحو الأتي:-

يجب أن تداوم على وجبة السحور في أي حال من الأحوال.

شرب كمية مناسبة من الماء في السحور لمنع الجفاف وتصل مقدارها إلى لتر للتر ونصف.

إضافة إلى أنه يجب بأن تكون وجبة السحور غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تشعر بالشبع على مدار اليوم.

عدم النوم بشكل سريع بعد وجبة السحور لابد من تلاوة بعض من القرأن الكريم.

الأطعمة الورقية في وجبة السحور والبروتينات

من أهم الأطعمة الورقية والبروتينات التي تمكن الشخص من الشبع خلال النهار، وفقًا لما يلي:-