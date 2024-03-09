سلي أطفالك في وقت الفراغ تردد قناة كراميش 2024 واستمتعوا بأجمل الأغاني الرمضانية للأطفال

تعتبر قناة كراميش من أبرز قنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال في الفترة الأخيرة، لذا سنقدم لكم في هذه المقالة تردد قناة كراميش 2024 الأحدث، يمكنكم تنزيلها عبر الأقمار الصناعية النايل سات، وعرب سات، وكذلك البرامج والمحتوى المذاع عبر قناة كراميش من أغاني للأطفال وأفلام ومسلسلات كرتونية وتعليمية، والتي لاقت استحسان كبير من أولياء الأمور في الفقرة الماضية، وحققت نسب مشاهدة عالية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة اليوتيوب.

تردد قناة كراميش 2024 نايل سات

لضمان استقبال أحدث تردد لقناة كراميش للأطفال بجودة عالية، وإشارة بث قوية بدون توقف أو تشويش أو انقطاع، يمكنك تنزيل هذا التردد والذي سنرفقه لكم في السطور القليلة القادمة، فى مختلف أنحاء الوطن العربي، للاستمتاع ببرامج وأفلام المحتوى التربوي المفيد والمعلم لسلوكيات التعامل مع الأطفال وخاصة أناشيد وأغاني رمضان وسلوكيات الصيام.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4\3.

تردد قناة كراميش 2024 عرب سات

أتاحت أيضاً قناة كراميش تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك للمقيمين في في الدول العربية المختلفة والتي لا يستطيع القمر الصناعي نايل سات تغطيتها بشكل جيد، حتى يتسنى لجميع الأطفال الاستمتاع بمشاهدتها ومتابعة المحتوى التربوي المقدم من خلالها.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 4\3.

معدل الاستقطاب: عمودي.

مزايا المحتوى المقدم على قناة كراميش