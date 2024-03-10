Search ابحث عن اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات البحثية المتصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ومن المتوقع صرف هذه المنحة قبيل شهر رمضان الكريم، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين قبل قدوم الشهر الفضيل، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة العراقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر المبارك خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة العراق أنها تبذل قصاري جهدها في الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قبل حلول شهر رمضان حتى يتسنى للجميع صرف هذه المنحة وشراء المستلزمات التي يحتاجونها خلال شهر رمضان.

ونوهت أن الطلبات تم فحصها بدقة من قبل متخصصين قاموا بزيارات ميدانية للتحقق من استحقاق هذه الأسر للرعاية الاجتماعية، وذلك بعد استيفاؤهم للشروط المستحقة التي أعلنت عنها سابقا.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تم توفير رابط يتيح الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويمكن اتباع الخطوات التالية للقيام بالاستعلام:

الولوج إلى الموقع الخاص بمنصة “مظلتي الإلكترونية”

أدخل بعد ذلك اسمك الرباعي ورقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك، ولابد أن تكون سارية المفعول.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، والتي تكون في هذه الحالة الوجبة السابعة.

اضغط بعد ذلك على كلمة “بحث”.

و ستظهر لك بعد ذلك أسماء المستفيدين من خلال كشوفات.

في النهاية، انقر على خيار “تحميل” لتحميل الكشوفات في صيغة PDF.

وبذلك سوف تتمكن من أنك مؤهلا للقبول في الرعاية الاجتماعية أم لا، وإذا لم تجد اسمك ضمن المشمولين فأنت لم استوفي شروط الاستحقاق.

حتى الآن لم تكشف الحكومة العراقية الستار عن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل رسمي، مما يعني أن عمليات فحص الطلبات المقدمة لا تزال مستمرة حتى تلك اللحظة على قدما وساق، ليتم الاعلان قريبا.

مازال الغموض والرؤية الضبابية تسيطر على المشهد الخاص بالوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية، حيث لم تعلن حتي هذه اللحظة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى وقتنا هذا أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة رغم أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم.