سيتروين C5 آير كروس 2024 تزين السوق المصري بأسعارها ومزاياها الفريدة

تطلق سيتروين الفرنسية أحدث إصداراتها، سيتروين C5 آير كروس موديل 2024، في السوق المصري، مقدمة للمستهلكين تجربة قيادة استثنائية تمزج بين الأناقة والتكنولوجيا الحديثة.

أبرز مواصفات سيتروين C5 آير كروس 2024

في إطار سعيها لتوفير تجربة قيادة لا مثيل لها، تأتي سيتروين C5 آير كروس 2024 بمجموعة متميزة من المواصفات والمميزات، والتي تشمل:

تعمل ستروين C5 آير كروس بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ما يضمن قوة جبارة تصل إلى 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن/متر. المحرك المتطور يوفر تسارعاً سلساً واستجابة فورية للتحكم، مما يعزز من تجربة القيادة. مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، تتيح سيتروين C5 آير كروس للسائقين تجربة قيادة مريحة ودقيقة. مع وجود زر لتشغيل وإيقاف المحرك، توفر السيارة وسائل راحة متقدمة للمستخدمين. مواصفات السيارة تضمن قيادة موثوقة على الطرق المصرية بمختلف تضاريسها.

ستروين C5 آير كروس 2024 تعلن عن أسعارها الجديدة في مصر

في سوق السيارات المصري، كشفت ستروين عن أسعار فئاتها المختلفة لطراز C5 آير كروس موديل 2024، متنوعة بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، لترضي أذواق جميع عشاق السيارات.