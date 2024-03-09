“اللهم لك صمت”.. دعاء الافطار في رمضان مكتوب 2024 وأجمل أدعية الصائمين

في شهر رمضان تُفتح أبواب السماء فلا يُغلق منها باب وهذا ما حدثنا به رسولنا الكريم، ولذلك يكون الدعاء مُستجاب فالجميع يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل ويطلبون منه كل مستحيل، ولذلك جمعنا دعاء الافطار في رمضان مكتوب 2024، والذي من خلاله نطلب من الله المغفرة والرحمة والبركة لنا ولسائر المسلمين أجمعين.

فضل دعاء الصائم عند الإفطار

الجميع يبحثون عن دعاء الافطار في رمضان مكتوب 2024، وذلك استنادًا لقوم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ” للصائم عند إفطاره دعوه مستجابة”، ولذلك دائمًا ما نوجه اهتمامًا لهذا الوقت ونحرص على دعاء الله عز وجل بكافة ما نتمنى نيله في الدنيا والآخرة.

دعاء الافطار في رمضان مكتوب 2024

هناك أشكال كثير لـ دعاء الافطار في رمضان مكتوب 2024، وتمثل بعضها فيما يلي:

اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المبارك بداية لكل خير وأن تفرج فيه همومنا وترزقنا الخير والرزق الوفير.

اللهم بلغنا صلاة التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن الكريم.

اللهم اجعل في شهر رمضان جبر لقلوبنا وستر لعيوبنا ومحو لذنوبنا.

اللهم اجعلنا في شهر رمضان من الذين سارعوا إلى ما تحب وترضى.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، سره وعلانيته.

الله أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.

اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي.

اللهم لاتردنا خاسرين، ولا تصرف عنا جودك وعفوك يا رب العالمين.

أدعية الإفطار مكتوبة بالصور

ما هو دعاء الافطار في رمضان اللهم إني لك صمت؟

“اللهم إني لك صمت وبك أمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الطمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله”.

أدعية الصائمين قبل الإفطار