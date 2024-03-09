تردد القنوات
“اضبط قبل رمضان KARAMEESH TV”.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وأبرز الأغاني التي تقدمها القناة
أغاني قناة كراميش
تتضمن قائمة أغاني قناة كراميش:
- “ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو”
- “نطنط” و “ريتال العبدلله”
- “خطة”، “بدي غيب”، “بيسان صيام”
- “يا أحفادي” لوسيم عواد و “زينة عواد”
- “وين الساعة” لـ “زينة عواد”
- “سوسو غلطت يا حرام”
- “لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع”
- “انشودة حنانة” بأداء حنان الطرايرة وبشرى.
ضبط تردد قناة كراميش
سنتعرف الآن على كيفية ضبط تردد قناة كراميش باتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز التلفزيون الخاص بك.
- قم بفتح القائمة المعروضة على الشاشة.
- انتقل إلى قسم “تنزيل وإضافة تردد”.
- اختر خيار “التثبيت اليدوي”.
- حدد القمر الصناعي الخاص بقناة كراميش.
- اكتب التردد المطلوب.
- قم بتحديد الاستقطاب ومعامل الترميز الخاصين بالتردد.
- اضغط على زر البحث.
- في النهاية، اضغط على زر “OK” لتأكيد الإعدادات.
بهذه الطريقة، يمكنك ضبط تردد قناة كراميش بسهولة على جهاز التلفزيون الخاص بك.