“اضبط قبل رمضان KARAMEESH TV”.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وأبرز الأغاني التي تقدمها القناة

يشعر العديد من المواطنين بالاستفسار حول تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات، تُعتبر هذه القناة واحدة من أبرز وأهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث تتخذ من البرامج التعليمية والترفيهية ركيزة أساسية في برمجتها، تسعى قناة كراميش أيضًا إلى تحسين المستوى الفكري للأطفال، مما يجعلها واحدة من أولى قنوات الطفل في الوطن العربي.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

نتيجة البحث المتعدد الذي أجرته العديد من الأمهات لمعرفة تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 أظهرت أن إدارة القناة قامت بالإعلان عن التردد عبر صفحاتها الرسمية على جميع المواقع الإلكترونية، مما يسهل على العديد من المواطنين في الوطن العربي الوصول إلى هذه المعلومات، وفيما يلي التردد الجديد لقناة كراميش:

تردد قناة كراميش على نايل سات:

التردد: 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على عرب سات: