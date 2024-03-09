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“اضبط قبل رمضان KARAMEESH TV”.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وأبرز الأغاني التي تقدمها القناة

lekaaمنذ يومين
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تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش

يشعر العديد من المواطنين بالاستفسار حول تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات، تُعتبر هذه القناة واحدة من أبرز وأهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث تتخذ من البرامج التعليمية والترفيهية ركيزة أساسية في برمجتها، تسعى قناة كراميش أيضًا إلى تحسين المستوى الفكري للأطفال، مما يجعلها واحدة من أولى قنوات الطفل في الوطن العربي.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

نتيجة البحث المتعدد الذي أجرته العديد من الأمهات لمعرفة تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 أظهرت أن إدارة القناة قامت بالإعلان عن التردد عبر صفحاتها الرسمية على جميع المواقع الإلكترونية، مما يسهل على العديد من المواطنين في الوطن العربي الوصول إلى هذه المعلومات، وفيما يلي التردد الجديد لقناة كراميش:

تردد قناة كراميش على نايل سات:

  • التردد: 11429.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على عرب سات:

  • التردد: 11390.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  •  الاستقطاب: عمودي V.
تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش

أغاني قناة كراميش

تتضمن قائمة أغاني قناة كراميش:

  •  “ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو”
  • “نطنط” و “ريتال العبدلله”
  • “خطة”، “بدي غيب”، “بيسان صيام”
  • “يا أحفادي” لوسيم عواد و “زينة عواد”
  • “وين الساعة” لـ “زينة عواد”
  • “سوسو غلطت يا حرام”
  • “لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع”
  • “انشودة حنانة” بأداء حنان الطرايرة وبشرى.

ضبط تردد قناة كراميش

سنتعرف الآن على كيفية ضبط تردد قناة كراميش باتباع الخطوات التالية:

  • ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز التلفزيون الخاص بك.
  • قم بفتح القائمة المعروضة على الشاشة.
  • انتقل إلى قسم “تنزيل وإضافة تردد”.
  • اختر خيار “التثبيت اليدوي”.
  • حدد القمر الصناعي الخاص بقناة كراميش.
  • اكتب التردد المطلوب.
  • قم بتحديد الاستقطاب ومعامل الترميز الخاصين بالتردد.
  •  اضغط على زر البحث.
  • في النهاية، اضغط على زر “OK” لتأكيد الإعدادات.

بهذه الطريقة، يمكنك ضبط تردد قناة كراميش بسهولة على جهاز التلفزيون الخاص بك.

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lekaaمنذ يومين
0

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