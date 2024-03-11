بجودة HD.. مسلسل قيامة المؤسس عثمان 152 مترجم للعربية وجميع القنوات الناقله بجودة عالية

يقوم الكثير عاشقي المسلسلات التركية بالبحث والتساؤل بشكل دائم عن مسلسل قيامة المؤسس عثمان 152 الذي نال على إعجاب عدد كبير من المواطنين واستطاع أن يحصد نسبة ضخمة من المشاهدات، كما أن البحث يرتفع عن تردد قناة الفجر الجزائرية لأن تلك القناة تعرض هذا المسلسل، وتجدر الإشارة بأنه قد تم بثه منذ سنة 2019م عقب أن تم الانتهاء من مسلسل قيامة أرطغول، وفيما بعد سنتابع معكم التفاصيل.

مسلسل قيامة المؤسس عثمان 152

قناة الفجر الجزائرية سوف تعرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان 152 في يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساءًا حسب توقيت مصر، وكذلك في الساعة العاشرة مساءًا تبعًا لتوقيت العاشرة مساءًا، ويتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءًا في كلًا من تونس والجزائر والمغرب، وكما نعلم أن هذا المسلسل يمثل أهمية كبيرة للمواطنين لأن أحداثه مشوقة ومثيرة للغاية استطاعت لفت انتباه الجمهور نحوه، كما أن الحلقة الجديدة من هذا المسلسل يتم عرضها أيضًا في يوم الجمعة من كل أسبوع، كما أنه من الممكن لك أن تقوم بمشاهدة تلك القناة على موقع قصة عشق.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية لها حق عرض مسلسل قناة الفجر الجزائرية، كما أنها تمتلك حق بث مختلف المسلسلات التركية الأخرى، لذا فإنه من الممكن أن يتم ضبط تردد تلك القناة لمتابعة تلك المسلسلات، ومن الجدير بالذكر أن ترددها قد جاء ليكون كالتالي:

تردد القناة: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

توقيت عرض مسلسل قائد العزم عثمان على قناة الفجر

يُعرض المسلسل “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ATV التركية، ثم يقوم قناة الفجر الجزائرية بعرضه في اليوم التالي، وهو الخميس، في الأوقات التالية:

في التوقيت الجزائري والتونسي والمغربي, وفي التوقيت المصري والليبي, وفي التوقيت السعودي والعراقي, الساعة العشرة مساء, الساعة الحادية عشر مساء, الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ويعد مسلسل قيامة عثمان من الاعمال التركية التي يترقب الكثير من محبي وعشاق الدراما التاريخية التركية بالوطن العربي عرضها كل مساء لذلك إستطاع ان يحقق المسلسل نجاح كبير للغاية في السنوات التي عرض بها .