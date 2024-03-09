أخيرا وبشكل رسمي… موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين

يسرنا أن نعلن لكم عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 حيث قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بالكشف عن التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لجميع العاملين والموظفين في الدولة يأتي هذا الإعلان في إطار الزيادات الجديدة التي صرح بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين تأتي هذه الزيادات في الرواتب كجزء من التدابير الحكومية لتعزيز مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العام يتضمن هذا القرار مجموعة من الزيادات الجديدة التي ستعكس إيجابي على الدخل الشهري للموظفين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 أعلنت وزارة المالية المصرية عن هذا الموعد حيث سيتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 وسيستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام يأتي ذلك بهدف تقليل الضغط على مواقع صرف الرواتب وماكينات الصرف الآلي سيتم تنظيم جدول صرف الرواتب على النحو التالي:

يوم الخميس 21 مارس سيكون أول أيام صرف المرتبات.

يوم الأحد 24 مارس سيكون اليوم الثاني لصرف المرتبات.

يوم الإثنين 25 مارس سيكون اليوم الثالث لصرف المرتبات.

يوم الثلاثاء 26 مارس سيكون اليوم الرابع لصرف المرتبات.

يوم الأربعاء 27 مارس سيكون اليوم الخامس والأخير لصرف المرتبات.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتنظيم عملية صرف المرتبات وتوفير أفضل الخدمات للعاملين، وتجنب التكدسات والزحام في أماكن الصرف.