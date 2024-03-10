heavens’ Birds “خلي العيال يتسلوا”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 toyor eljanah الجديد على جميع الاقمار لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال

يعد تردد قناة طيور الجنة 2024 من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات خلال الآونة الماضية وذلك لأن قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية البارزة التي تخصصت في عرض الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال، ويمكن الاستمتاع بأحدث الأغاني والأناشيد للأطفال من خلال تنزيل تردد القناة الحالي حيث يتيح لكم ذلك متابعة المحتوى الترفيهي المميز الذي تقدمه القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

في صدد حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن قناة طيور الجنة تم تثبيتها عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد ركزت على تقديم برامج تعليمية ممتعة ومفيدة للأطفال مثل تعلم الألوان والحيوانات والطيور والأسماك، ويعتبر الهدف الرئيسي لإنشاء القناة هو توفير محتوى تعليمي يثق فيه الأسر العربية، وذلك من خلال تقديم برامج ترفيهية متميزة ومناسبة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، ويكون ترددات قناة طيور الجنة الجديدة لعام الحالي على عدة أقمار صناعية:

1- القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

2- القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

3- القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 11073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة بجودة عالية على هذه الترددات على مختلف الأقمار الصناعية.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز التلفزيون باستخدام الريموت.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” من القائمة.

حدد نوع القمر الصناعي الذي يبث عليه قناة طيور الجنة.

أدخل التردد الجديد للقناة في القائمة.

أدخل معدل الترميز المطلوب لقناة طيور الجنة.

أدخل نوع الاستقطاب (عمودي أو أفقي).

اضغط على خيار “بحث” للبحث عن القنوات من خلال المعلومات التي قمت بإدخالها.

بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة طيور الجنة ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز التلفزيون الخاص بك حيث يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة الأغاني والأناشيد التعليمية المخصصة للأطفال الصغار على قناة طيور الجنة بيبي.

لم تتوقف عمليات البحث على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 من قبل كل أولياء الأمور الذين لديهم اطفال صغار وذلك لإيجاد خدمة ووسيلة التسلية لهم من خلال أحد أقوي وأفضل قنوات الأطفال على الإطلاق لما تقدمه من محتوي متميز، وقذ ذكرنا لكم من خلال السطور القادمة خطوات تنزيل القناه.