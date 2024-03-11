جميع التفاصيل لمن يرغب بأداء عمرة.. قائمة أسعار عمرة رمضان 2024 والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

يتساءل الكثير من الراغبين في أداء العمرة عن أسعار عمرة رمضان 2024 خاصة مع زيادة الأسعار وتغيرها باستمرار زادت التساؤلات عن اسعار أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك تزداد طلبات التقديم على أداء العمرة في الشهر الفضيل للأجر المضاعف وهناك العديد من الشركات السياحية التي تقدم مختلف البرامج لأداء العمرة مع تباين الأسعار بتباين الفندق وقربه من الحرم مع تباين الخدمات المقدمة مع العمرة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أداء العمرة في الشهر الفضيل.

أسعار عمرة رمضان 2024

يرغب الجميع في معرفة أسعار عمرة رمضان 2024 ويختلف سعر عمرة رمضان باختلاف الفندق والخدمات الأخرى ومن أهم العروض المتاحة في رمضان هي التالي :

البرنامج الاقتصادي الأول هو عبارة عن غرفة رباعية تستوعب 4 أفراد فقط ويبلغ سعر الحجز في هذا البرنامج 56 ألف جنيه فقط لا غير وهو العرض الأقل تكلفة.

البرنامج الاقتصادي الثاني هو عبارة عن غرفة واحدة فقط مشتركة بين ثلاثة أفراد وسعر الحجز هو 65 ألف جنيه وهو برنامج بتكلفة متوسطة

البرنامج الثالث وهو الأعلى تكلفة وهو برنامج اقتصادي يكلف 75 ألف جنيه وهو غرفة واحدة فقط مشتركة بين فردين.

أهم شروط عمرة رمضان المبارك

لأداء عمرة في شهر رمضان المبارك هناك عدة شروط يجب توافرها ومن أهم تلك الشروط مايلي:

يتعين على المسافر أن يحصل على تصريح مسبق لأداء العمرة ويمكن أن يحصل عليه بشكل إلكتروني ويجب كتابة كافة البيانات المطلوبة وتقديمها مع الأوراق

لا يمكن للشخص أن يؤدي فريضة العمرة في الشهر الكريم أكثر من مرة

يجب على المعتمرين أداء اختبار PCR للكشف عن كورونا والأمراض الأخرى

يجب الحجز المسبق للعمرة مع شركة سياحية معروفة على أن يتم الإقامة في فندق قريب من الحرم.

موعد شهر رمضان 2024

كشف مركز الفلك الدولي عن حساباته الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان الكريم 1445 هـ، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم الاثنين، 11 مارس المقبل، ومن المتوقع أن يكون 30 يومًا، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم يوم 29 شعبان 1445 هـ.

وسائل نقل للمعتمرين

وتوفر الشركات الخاصة بالسياحة وفقًا لهذا البرنامج وسائل نقل للأشخاص المُعتمرين من الحرم المكي وإليه.

أما بالنسبة لأسعار البرامج الخاصة بالعمرة 5 نجوم خلال شهر رمضان ستبدأ من 90 ألف جنيه، ويتم تسكين الأشخاص المُعتمرين في الغرفة الواحدة.