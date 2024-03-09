خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة بعد زيادة الحد الادنى للاجور
تداولت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار الخاصة بتبكير موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 وبعد أن تزايد معدلات البحث والتساؤل على الموعد أعلنت وزارة المالية المصرية التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد صرف المعاشات الصحيحة، كما أنه تم توضيح قيمة الزيادة التي حصلت عليها المستفيدين من المعاشات وقيمة الرواتب بعد الزيادة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024
أوضحت الحكومة المصرية بأن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 سيكون بدءً من واحد من ابريل لعام 2024، وستستمر عملية الصرف إلي يوم السادس من ابريل، ولم يتم إصدار أي أخبار رسمية خاصة بتبكير موعد الصرف عن هذا التاريخ، وقد تم توضيح بأنه بدء من شهر ابريل سيتم تطبيق قيمة زيادة الراتب على كافة المستفيدين من المعاش بقيمة 15% من المبلغ الأساسي، وذلك حرصاً من الحكومة على معاونة كافة المواطنين علي إعانتهم على الحياة المعيشية خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي في الدولة.
ما هي رواتب المعاشات بعد الزيادة
أوضحت الحكومة المصرية بأنه تم منح المعاشات مبلغ قيمته 74 مليار جنيه وذلك المبلغ سيتم تقسيمه على كافة مستفيدين المعاش والتي يبلغ عددهم 11.5 مليون شخص بتطبيق قيمة زيادة على الراتب قيمتها 15%، وقد تم توضيح جدول الرواتب الجديدة وهي كالتالي:
- راتب 1300 جنية بعد الزيادة سيصبح 1495 جنية.
- بينما راتب 1500 جنيه سيصبح قيمته 1725 جنيه.
- براتب 2000 جنية سيصبح 2300 جنيه مصري بعد الزيادة.
- قيمة راتب 2500 جنية سيكون راتب 2875 جنيه.