تعرف على أسعار الدرهم الإماراتي مساء اليوم السبت 9 مارس 2024

تعد أسعار الصرف مؤشرا حيويا يعكس حالة الاقتصاد ويؤثر على الأعمال التجارية والاستثمارات بين الدول، وفي هذا السياق، نذكر لكم في هذا المقال الأسعار الجديدة للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال يوم السبت 9 مارس 2024.

أهمية معرفة سعر العملات الاجنبية

في عالم الأعمال والتجارة اليوم، تعتبر معرفة سعر العملات الأجنبية من الأمور الهامة والحيوية وذلك للقيام بالتخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.

ومن بين هذه العملات، يأتي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري لما تمثله تلك العملات من أهمية، حيث يمثلان دورا بارزا في التبادل التجاري والاستثمار بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، وفيما يلي نذكر بالتفصيل أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.47 جنيه.

أسعار الدرهم في بعض البنوك

السعر في بنك مصر

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

سعر البيع: 13.53 جنيه.

مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر الشراء: 13.50 جنيه.

سعر البيع: 13.53 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سعر الشراء: 13.23 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.47 جنيه

تعتبر متابعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أمر هام وضروري في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، وباعتبار ذلك وسيلة جيدة للتخطيط المالي الناجح واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، لذا يجب على الأفراد وكذلك الشركات البقاء على اطلاع دائم واستخدام الأدوات المتاحة لمتابعة هذا السعر بدقة وباستمرار.