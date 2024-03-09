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انهيار أرباح البنوك الأمريكية! انخفاض بنسبة 44% في الربع الرابع 2023: ما هي الأسباب؟
في الربع الرابع من عام 2023، شهدت أرباح البنوك الأميركية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي النصف من مستوياتها السابقة، وذلك نتيجة لتحمل البنوك الكبرى لتكاليف ضخمة تعويضاً عن الخسائر التي منيت بها نتيجة إفلاس عدد من البنوك في ربيع العام الماضي.
تفاصيل انخفاض أرباح البنوك الأمريكية
- وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، فإن حوالي 70% من هذا الانخفاض يعود إلى مصاريف غير متكررة تحملتها البنوك الكبرى في الربع الأخير من 2023، والتي بلغت 43.9% بالضبط من إجمالي أرباحها.
- وتتضمن هذه المصاريف بشكل رئيسي رسوم تقييمات خاصة أمرت بها المؤسسة لإعادة ملء صناديقها للودائع الفدرالية.
تأثير الخسائر وانخفاض أرباح البنوك الأمريكية
- قد تجاوزت هذه الرسوم حدود البلايين من الدولارات، حيث أمرت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية البنوك بتحملها تعويض الخسائر التي منيت بها صناديقها للتأمين بعد إفلاس Silicon Valley Bank الذي أدى إلى خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.
تباطؤ النمو والآمال المستقبلية
- وعلى مدار العام الكامل، شهدت أرباح البنوك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.3% لتبلغ 257 مليار دولار.
- على الرغم من هذا التراجع، إلا أنها ما زالت تتجاوز مستويات الأرباح التي كانت عليها قبل اندلاع جائحة كورونا.
آفاق المستقبل
- بالرغم من التحديات التي واجهتها البنوك الأميركية في العام 2023، يبقى الأمل معقوداً على استمرار تحسن الوضع، خاصة مع ارتفاع الودائع بنسبة 1.1% في الربع الرابع من العام الماضي.
- وكذلك تحسن الأداء في بعض المؤشرات المالية خلال الربع الأخير، مما يشير إلى تعافي محتمل في القطاع المصرفي الأميركي في الفترة القادمة.
- كما تراجعت الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية، وهي القيمة الغير محققة للأصول التي لم تتم بيعها بعد، بنسبة تصل إلى 30٪، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2022، مما خفف الضغط عن بعض الميزانيات العامة بشكل كبير.