انهيار أرباح البنوك الأمريكية! انخفاض بنسبة 44% في الربع الرابع 2023: ما هي الأسباب؟

في الربع الرابع من عام 2023، شهدت أرباح البنوك الأميركية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي النصف من مستوياتها السابقة، وذلك نتيجة لتحمل البنوك الكبرى لتكاليف ضخمة تعويضاً عن الخسائر التي منيت بها نتيجة إفلاس عدد من البنوك في ربيع العام الماضي.

تفاصيل انخفاض أرباح البنوك الأمريكية

وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، فإن حوالي 70% من هذا الانخفاض يعود إلى مصاريف غير متكررة تحملتها البنوك الكبرى في الربع الأخير من 2023، والتي بلغت 43.9% بالضبط من إجمالي أرباحها.

وتتضمن هذه المصاريف بشكل رئيسي رسوم تقييمات خاصة أمرت بها المؤسسة لإعادة ملء صناديقها للودائع الفدرالية.

تأثير الخسائر وانخفاض أرباح البنوك الأمريكية

قد تجاوزت هذه الرسوم حدود البلايين من الدولارات، حيث أمرت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية البنوك بتحملها تعويض الخسائر التي منيت بها صناديقها للتأمين بعد إفلاس Silicon Valley Bank الذي أدى إلى خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.

تباطؤ النمو والآمال المستقبلية

وعلى مدار العام الكامل، شهدت أرباح البنوك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.3% لتبلغ 257 مليار دولار.

على الرغم من هذا التراجع، إلا أنها ما زالت تتجاوز مستويات الأرباح التي كانت عليها قبل اندلاع جائحة كورونا.

آفاق المستقبل