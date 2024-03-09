انجز خدماتك واعرف مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024 

لتسهيل الحصول على خدمات البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك تم تعديل مواعيد العمل في جميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية أثناء فترة العمل صباحاً ومساءً، حيث تعمل المكاتب في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتعمل المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في المحافظات في الفترة المسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري خلال شهر رمضان

يعمل 109 مكاتب بريد ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، يهدف ذلك إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال الشهر الفضيل، كما تم أيضًا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تعمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، كما تم تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية في فترة الليل، حيث تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلاً، لتوفير خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

خدمات البريد المصري في رمضان

وتعمل غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية بالهيئة على متابعة سير العمل في جميع المنافذ خلال الشهر الفضيل، بهدف تقديم الخدمات بأعلى جودة وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري، وكذلك العمل على تقديم أفضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة وعلى مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.