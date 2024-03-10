هاتف المستقبل Samsung Galaxy Note 20 مواصفات الهاتف وأهم مميزاته + سعره

هل تبحث عن هاتف يجمع بين القوة والأداء، مع إمكانيات إبداعية لا مثيل لها؟ ، هاتف Note 20 من سامسونج، حيث يحتوي الهاتف على كثير من المواصفات المتميزة والتي منها: قلم S Pen المحسن مع شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة، ليمنحك تجربة كتابة ورسم لا مثيل لها، ومعالج Exynos 990 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وغيرها العديد من المواصفات التي نذكرها خلال الأسطر التالية مع بيان لسعر الهاتف المميز وأهم مميزات الهاتف.

مواصفات Samsung Galaxy Note 20

يعد هاتف Samsung Galaxy Note 20 من أفضل أنواع الهواتف التي تقدمها شركة سامسونج والذي يمتاز بمجموعة كبيرة من المواصفات والتي منها التالي:

المواصفة التفاصيل الشاشة Super AMOLED Plus، 6.7 بوصة، FHD+ المعالج Exynos 990 الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت مساحة التخزين 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل + 64 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل البطارية 4300 مللي أمبير نظام التشغيل Android 10 الوزن 192 جرام الأبعاد 161.6×75.2×8.3 ملم مقاومة الماء والغبار IP68 شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G نوع بطاقة SIM Nano SIM عدد شرائح الاتصال 2 ذاكرة خارجية لا يدعم القلم S Pen مستشعر البصمة تحت الشاشة ميزات أخرى Wi-Fi، Bluetooth، GPS، USB Type-C، الشحن السريع، الشحن اللاسلكي، الشحن اللاسلكي العكسي

مميزات هاتف Samsung Galaxy Note 20

يمتاز هاتف Samsung Galaxy Note 20 بمجموعة كبيرة من المميزات والتي منها ما يلي:

شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة.

دقة FHD+.

قلم S Pen محسن بدقة 4096 نقطة ضغط.

معالج Exynos 990.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

مساحة تخزين 256 جيجا بايت.

بطارية بسعة 4300 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

تسجيل فيديو بدقة 8K.

مقاومة الماء والغبار IP68.

مستشعر بصمة تحت الشاشة.

دعم تقنية Samsung DeX.

واجهة One UI 2.1.

سعر مناسب.

عيوب هاتف Samsung Galaxy Note 20

ومن عيوب الهاتف ما يلي:

لا يدعم بطاقة الذاكرة.

معدل تحديث الشاشة 60 هرتز فقط.

كاميرا ليست جيدة مثل Note 20 Ultra.

سعر هاتف Samsung Galaxy Note 20

يعد سعر هاتف نوت 20 مناسبا بالنسبة لمواصفات الهاتف والذي يقدر 15500 جنية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بمعالج اكسنوس داعم لشبكات الجيل الرابع فقط.