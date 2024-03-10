لهذا السبب تأجيل إطلاق الموسم الجديد من لعبة فورتينايت Fortnite Myths and Mortals 

قررت شركة Epic إجراء بعض أعمال الصيانة والتحديثات اللازمة للعبة Fortnite، استعدادًا لإطلاق الموسم الجديد، وعلى الرغم من أن هذه العمليات تستغرق عادة بضع ساعات، إلا أنه حدثت مشكلة تقنية غير متوقعة أجبرت الشركة على تأجيل بدء الموسم الجديد، جاء ذلك خلال المنشور على حساب الرسمي للشركة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تأجيل طرح الموسم الجديد من فورتنايت

أعلنت Epic أنهم واجهوا مشكلة تقنية خلال عملية الصيانة، مما استدعى تمديد فترة التوقف لمدة 8 ساعات إضافية على الأقل، وعبروا عن اعتذارهم للمجتمع وشكروهم على صبرهم، مؤكدين أنهم يعملون جاهدين لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وفي الساعة 4 مساءً، قدمت Epic تحديثًا جديدًا للمعجبين، أكدوا فيه أن الفريق مستمر في العمل على إعادة اللعبة إلى الإنترنت، وأبلغوا اللاعبين أنهم سيكونون قادرين على تنزيل نسخة محدثة من الإصدار v29.00 خلال حوالي 5 ساعات، وأعربوا عن امتنانهم لصبر اللاعبين وترقبهم للموسم الجديد.

الموسم الجديد من لعبة Fortnite

وقد تم تأجيل إطلاق الموسم الجديد حتى الساعة 9 مساءً على الأقل، مما يعني أن لعبة Fortnite ستكون غير متاحة عبر الإنترنت لمدة تقرب من 18 ساعة، ومن المعروف أن الموسم الجديد بعنوان “Myths and Mortals” ويركز على الآلهة اليونانية، وسيتمكن اللاعبون من الحصول على جلود جديدة لأفروديت وميدوسا وبوسيدون من خلال بطاقة المعركة، وسيتمكنون أيضًا من استخدام قوى أسطورية مثل صواعق زيوس وأجنحة إيكاروس، وقد تم إضافة مناطق جديدة مثيرة للاهتمام إلى الجزيرة، مثل جبل أولمبوس وعالم هادس المظلم، بالإضافة إلى نهر ستيكس المخيف الذي يحرسه كلب ثلاثي الرؤوس.

PREPARE THYSELF FOR MYTHS & MORTALS pic.twitter.com/O7xhoMwAmT — Fortnite (@FortniteGame) March 8, 2024

المشاكل التقنية في لعبة فوتينايت

تأخير إطلاق الموسم الجديد لعبة Fortnite يعتبر أمرًا مؤسفًا للمعجبين الذين كانوا يتطلعون للتجربة الجديدة والمثيرة التي تقدمج بين الأساطير اليونانية وعالم Fortnite، ومع ذلك، فإن اللاعبين سيكونون على موعد مع تجربة فريدة ومشوقة بمجرد أن يتم إصلاح المشكلة التقنية وإعادة اللعبة إلى الإنترنت، مضيفاً أنه لا يسعنا سوى الانتظار لحل المشكلة التقنية والاستمتاع بالتحديثات والمحتوى الجديد الذي يقدمه الموسم، قدمت Epic اعتذارها للمجتمع وأكدت التزامها بتقديم تجربة ممتعة ومثيرة للاعبين، ونحن نترقب بفارغ الصبر الفصل الخامس من الموسم الثاني لهذه اللعبة الشهيرة.