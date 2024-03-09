كيكة الزبادي: وصفة سهلة ولذيذة بكوب واحد! استمتعي بطعم رائع دون تعب

الكيك من الحلوى المطلوبة في كثير من الأوقات على سبيل المثال في أعياد الميلاد والمناسبات الأخرى ويعتبر أيضاً من الوصفات المناسبة في فصل الشتاء مع مشروبك المفضل من أجل التدفئة وتعتبر من الحلويات السهل تحضيرها في البيت وفي أي وقت وبمكونات موجودة في البيت وبطرق مختلفة وفي هذا المقال سوف نتناول طريقة كيك الزبادي بالشربات.

المكونات المطلوبة لتحضير الكيك بالشربات

لعمل ونجاح هذه الوصفة نحتاج الى المكونات الآتية:

1 كوب زبادي.

1 كوب سكر.

ثلاث بيضات.

½ كوب زيت نباتي.

2 كوب دقيق.

معلقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة من الفانيلا

شربات السكر.

طريقة تحضير شربات السكر

المكونات

سكر

ليمون

ماء

كيفيه تحضيره

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع بداخله سكر وماء ونضيف إليه الليمون.

لمعرفة إذا نضج ناخذ كمية ونضعها في طبق ذا أصبح كرة يعني أنه نضج وإذا كان ماء نترك لوقت أخر.

عندما يغلي تماماً وتتكون فقاعات على السطح نقلبه ونطفي النار ليبرد قبل وضعه على الكيك.

طريقة تحضير الكيك