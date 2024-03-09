𝐖𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚𝐡 𝐓𝐕 اجعل أطفالك يستمتعون مع تردد قناة وناسة 2024 وأجمل أغاني لولو وسوسو

شاهد قناة وناسة على أحدث تردد قناة وناسة على النايل سات ولجعل أبنائك يمرحون بأجمل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات هادفة للأطفال ومتنوعة في أكثر من مجال، فلا شك أن الأطفال في العمر المبكرة يحتاجون كثيرًا نمن المرح حتي يساعدهم في تحصيل دروسهم، وكذلك تغرس فيهم القيم العالية والأخلاق الحسنة بالمشاهدة والسماع إلى مثل القنوات التي تدم محتوى هادف.

ومن أجل أهمية القناة لدى عدد كبير من المتابعي نقدم لكم عبر موقع البديل الإخباري تردد القناة وطريقة ضبطه وأهم ما تقدمه من أغاني وفقرات.

تردد قناة وناسة 2024

تعرض قناة وناسة على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات بشكل مجاني تمامًا من خلال الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات:

معامل الترميز:27500

التردد: 11595

معدل تصحيح الخطأ:¾

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة:HD.

القناة مجانية حيث أنها:غير مشفرة.

تردد القناة على العرب سات:

معامل الترميز:27500

مستوى الجودة:HD

التردد:11270

معامل تصحيح الخطأ:¾

القناة مجانية بالكامل.

طريقة ضبط قناة وناسة 2024

اضبط قناة وناسة على التلفزيون من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم. اختر ضبط القنوات يدويا. اضغط على إضافة ترددات. اضف التردد السابق بشكل صحيح في أماكنه. اضغط على بحث. انتظر قليلًا وسيتم تحميل القناة. اضغط حفظ واخرج من الضبط وتابع قناة وناسة على التلفزيون.

أهم أغاني وناسة 2024

تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني التي يرددها الأطفال دائمًا ويتأثرون بها، ومن هذه الأغاني ما يلي:

أغاني لولو والتي منها التالي:

“باربوم برابوم”

“حرامي سرق القطة”

“آه يا يامو”

“سناني واوا”

“يلا نلعب لعبة”

وأغاني سوسو:”سوسو قومي” زمنها ما يلي

“يلا رياضة”

“سوسو بيبي”.

تابع قناة وناسة على تردد القناة الجديد 2024 واجعل أبناءك يمرحون بالقناة وقت فراغهم لتساعدهم على التحصيل وقت دراستهم.