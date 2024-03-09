متشلش هم الشحن.. تعرف على مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024 في كافة المحافظات

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك 2024، قررت هيئة البريد المصري بتعديل مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان 2024، وذلك في جميع مكاتب البريد سيارات المتنقلة والأكشاك البريدية، بالإضافة إلى أنه يتم عمل بعض من المكاتب خلال يومين الجمعة والسبت بجانب المكاتب الرئيسية خلال الفترة المسائية من 8:00 مساء حتى 11 مساء، وهذا بهدف التيسير والتسهيل للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك.

مواعيد عمل البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك 2024

من خلال تصريح رئيس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذي أوضح بجميع الإجراءات والتعديلات التي اتخذتها الهيئة البريدية من أجل تسهيل وتسير الخدمات المتكاملة التي يقدمها البريد المصري طوال ال30 يوما من شهر رمضان المبارك، لتستهل مواعيد العمل خلال الفترة الصباحية التي بين من 9:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا كما أن، حيث إن هذه التعديلات يتم إجراؤها في كافة المكاتب البريدية في جميع المحافظات المتنوعة داخل جمهورية مصر العربية، التي يزداد عددها إلى أكثر من أربعة ألفا وخمسمائة مكتب بريد، بالإضافة إلى المركبات البريدية المتنقلة والأكشاك البريدية.

ما هو قرار الهيئة البريدية لمواعيد العمل في رمضان؟

من أجل تسهيل وتيسير الخدمات الباردين على كافة المواطنين، قرارات الهيئة الباردين لتشغيل 109 مكاتب بريد الرئيسية خيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية بالعمل في الفترة الليلية التي تستهل من الساعة 8:00 مساء بعد المغرب حتى الساعة 11:00 ليلا، الإضافة إلى أن الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية يوم الجمعة في كل أسبوع على أن تستهل مواعيد العمل في هذا اليوم من الساعه 10:00 صباحا حتى الساعه 4:00 عصرا، من اجل توفير افضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود باقصى سرعه ممكنه طوال شهر رمضان المبارك، تكرر الهيئه ايضا بتشغيل منافذ التوزيع في الفتره الليليه، التي تبدا مواعيد عملها من الساعه 8:00 مساء حتى الساعه 12:00 ليلا.