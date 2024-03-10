وداعاً لشحن الهاتف كل يوم! هاتف خارق ببطارية ضخمة تدوم ٧٥ يومًا: استمتع بتجربة هاتفية لا مثيل لها!

أطلقت شركة انهرتز الصينية منذ فترة قريبة عن هاتفها الجديد الذي يتمتع بمواصفات ومزايا رائعة لا مثيل لها، مما جعل ذلك الكثير يبحث ويتساءل عن كافة المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تدوم ٧٥ يوما موبايل جديد بمواصفات جبارة وأكبر بطارية في العالم.

مواصفات هاتف Unihertz Tank 3

بعد البحث المتكرر لمعرفة مواصفات ذلك الهاتف، سوف نتناول معا أهم وأبرز مواصفاته، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Unihertz Tank 3 نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 4,3 بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نسبة سطوع الشاشة ٥٠٠ شمعة نوع المعالج Dimensity 8200 عدد الرامات ١٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٥١٢ جيجا بايت سعة تخزين خارجية تدعم نسبة شحن البطارية ١٢٠ وات عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS تدعم Edge تدعم نظام التشغيل اندرويد ١٣ عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٢٠٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Unihertz Tank 3

وبعد انتشار العديد من المميزات الرائعة لذلك الهاتف بدأ الكثير يبحث عن حقيقة هذه المميزات، وهي كما يلي:

حيث أن أول تلك المميزات هو أنها دعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

كما أنها تدعم أيضاً بطارية قوية قوية جداً يمكنها العمل لمدة لا مثيل لها حيث يمكنها العمل لمدة ٧٥ يوماً بمتوسط ١٨٠٠ ساعة.

بالإضافة أيضاً الشحن السريع جدا للبطارية والذي لا يقارن بأي سرعة شحن أخرى.

بالإضافة كذلك إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ويمنحك صورة نقية لا مثيل لها.

كما تدعم أيضاً سماعات استريو عالية الجودة والدقة تمنحك صوت نقي وواضح.

سعر هاتف Unihertz Tank 3

وبعد المزايا الرائعة التي يحتوي عليها ذلك الهاتف يتساءل الكثيرون عن أسعار ذلك الهاتف وهي كما يلي: