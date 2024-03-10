تكنولوجيا

وداعاً لشحن الهاتف كل يوم! هاتف خارق ببطارية ضخمة تدوم ٧٥ يومًا: استمتع بتجربة هاتفية لا مثيل لها!

shehabelgobaryph2منذ 23 ساعة
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أطلقت شركة انهرتز الصينية منذ فترة قريبة عن هاتفها الجديد الذي يتمتع بمواصفات ومزايا رائعة لا مثيل لها، مما جعل ذلك الكثير يبحث ويتساءل عن كافة المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تدوم ٧٥ يوما موبايل جديد بمواصفات جبارة وأكبر بطارية في العالم.

مواصفات هاتف Unihertz Tank 3

بعد البحث المتكرر لمعرفة مواصفات ذلك الهاتف، سوف نتناول معا أهم وأبرز مواصفاته، وهي كما يلي:

اسم الهاتفUnihertz Tank 3 
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة4,3 بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نسبة سطوع الشاشة٥٠٠ شمعة
نوع المعالجDimensity 8200
عدد الرامات١٦ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٥١٢ جيجا بايت
سعة تخزين خارجيةتدعم
نسبة شحن البطارية١٢٠ وات
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSتدعم
Edgeتدعم
نظام التشغيلاندرويد ١٣
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٢٠٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Unihertz Tank 3

وبعد انتشار العديد من المميزات الرائعة لذلك الهاتف بدأ الكثير يبحث عن حقيقة هذه المميزات، وهي كما يلي:

  • حيث أن أول تلك المميزات هو أنها دعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.
  • كما أنها تدعم أيضاً بطارية قوية قوية جداً يمكنها العمل لمدة لا مثيل لها حيث يمكنها العمل لمدة ٧٥ يوماً بمتوسط ١٨٠٠ ساعة.
  • بالإضافة أيضاً الشحن السريع جدا للبطارية والذي لا يقارن بأي سرعة شحن أخرى.
  • بالإضافة كذلك إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ويمنحك صورة نقية لا مثيل لها.
  • كما تدعم أيضاً سماعات استريو عالية الجودة والدقة تمنحك صوت نقي وواضح.

سعر هاتف Unihertz Tank 3

وبعد المزايا الرائعة التي يحتوي عليها ذلك الهاتف يتساءل الكثيرون عن أسعار ذلك الهاتف وهي كما يلي:

  • حيث وصل سعره حوالي ٦٥٠ دولار أمريكي في الأسواق الصينية أي ما يعادل نحو ٢٠،٠٧٧ جنيه مصري.
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shehabelgobaryph2منذ 23 ساعة
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