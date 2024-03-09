مغامرات وكوميديا في المزريطة.. مسلسل الكبير اوي الحلقة الاولي الجزء الثامن في رمضان 2024 علي قناة ON

يتطلع محبو مسلسل الكبير أوي بفارغ الصبر لمعرفة قصة وموعد عرض الجزء الثامن من السلسلة الكوميدية الشهيرة يفترض أن يتم عرض المسلسل على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المبارك القادم مما يجعله محط انتباه الجمهور خلال هذا الوقت المميز بالتزامن مع بدء شهر رمضان لعام 2024 يستعد عشاق الكوميديا لاستقبال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتميز المسلسل بتقديم أحمد مكي وهو أحد نجوم الكوميديا المميزين بجانب مجموعة من النجوم الآخرين في أدوار مبتكرة ومسلية.

مسلسل الكبير اوي الحلقة الاولي الجزء الثامن

من المقرر أن يبدأ عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في رمضان 2024 حيث من المتوقع أن يكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024 هو تاريخ البدء إلا أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تكشف بعد عن الجدول الزمني الرسمي لعرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقوم قناة ON بنقل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عبر شاشتها بشكل حصري طوال أيام شهر رمضان مما يعني أن المشاهدين سيتمكنون من متابعة الأحداث المثيرة للمسلسل على هذه القناة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح عرض المسلسل أيضًا على منصة watch it الرقمية مما يتيح للمشاهدين متابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

قصة الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي تتناول حادث سرقة لأحد البنوك بواسطة شخصية حزلقوم الذي يكتشف بوجود قنبلة يدوية في حين يحاول الهرب من الموقف تظهر القرية الخيالية المزاريطة احتفالها بعيد الهالوين بينما يظهر الفنان محمد سلام في دور مقدم برنامج ستاند آب كوميدي يدخل شخصية الكبير في مغامرات خيالية مع شخصيات كرتونية من عوالم ديزني ويظهر في هذه المغامرات الفنانة شيماء سيف بصفة ضيف شرف.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يضم العديد من النجوم، بما في ذلك أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبد الرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، وشيماء سيف يتمتع المسلسل بالإنتاج من قبل شركة سينرجي للإنتاج الفني بتأليف أحمد الجندي وتمثيل إخراج تامر مرسي.