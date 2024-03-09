وداعاً للوصفات المعقدة! الكنافة بالقشطة: وصفة سريعة وبسيطة في 3 خطوات فقط

تعتبر الكنافة من الحلويات المشهورة في الوطن العربي ومن الحلويات الأساسية المرتبط عملها في شهر رمضان الكريم ولا يمكن الاستغناء عنها، فالكبير والصغير يفضلها ويقبل على تناولها ولذلك تقوم كل امرأة بصنعها بكل حب لأفراد أسرتها، ولذلك سوف نقدم لكى في هذا المقال أبسط طريقة لتحضير الكنافة بالقشطة في البيت وبمكونات بسيطة.

المكونات المطلوبة للتحضير

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن.

نص كوب سكر بودرة.

للحشو نحتاج كوب قشطة بلدى وكوبين حليب وملعقتين من كريم شانتيه وثلاث معالق نشا ومعلقة من الفانيليا.

والشربات نحتاج إلى سكر وعسل جلوكوز فانيليا وليمونه.

طريقة التحضير بالخطوات

لنجاح الوصفة عليكِ بأتباع الخطوات بالترتيب وهي

أولاً: نقوم بتحضير الحشوة

نحضر وعاء ونضع فيه كوبين الحليب ونذيب بداخله النشا والفانيليا والكريم شانتيه ونضعهم على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتقل الحشو، وبعدها نقوم برفعه من على النار ونضع عليه كوب القشطة ونقلب مرة أخرى وبعد ذلك نتركه يبرد لحشو به الكنافة.

ثانياً: نقوم بتحضير الشربات الخاص بالكنافة

يحضر كالآتينحضر وعاء ونضع بداخله السكر مع الماء على نار عالية نوعاً ما حتى يغلي الخليط وبعدها نضيف له ليمونه وملعقة من عسل الجلوكوز ورشه فانيلا، ويترك على نار هادئة حتى يغلي لمدة سبع دقائق وبعدها يترك ليبرد.

ثالثاً: الخطوة الأخيرة في خطوات التحضير