Salaires des retraités “اعرف هتقبض كم؟؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بالزيادة الجديدة لجميع المستفيدين

تصدر موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وينتظر المواطنون بفارغ الصبرهذا الموعد خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الذي يحتاج إلى عدة تكاليف، وقامت الحكومة الجزائرية بتخفيف الضغوط المالية التي تزيد في هذا الشهر من خلال زيادة المعاشات لمواكبة أزمة الغلاء التي يشهدها العالم، تابعونا لمعرفة موعد صرف المعاشات والتغييرات الأخيرة المتعلقة بالرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وفقًا لما أعلنته الحكومة الجزائرية بعد الزيادات الأخيرة، فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 هو يوم 5 مايو من ذلك العام، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بعد إقرار زيادة تصل إلى 15000 دينار كأقصى حد بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الاقتصادي العالمي، وتأثير الأحداث الجارية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية-الروسية، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى مثل الاعتداء على قطاع غزة.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة للمتقاعدين في الجزائر لعام 2024، فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين سيكون في شهر مايو القادم. وسيتم تطبيق الزيادات بنسب مختلفة وفقًا لمستوى الرواتب كما يلي:

المتقاعدين الذين يحصلون على معاش يساوي 20000 دينار أو أقل، سيتم زيادة رواتبهم الشهرية بمعدل 5%.

وأما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون معاشات تزيد عن 20000 دينار، سيكون معدل الزيادة 4%.

أما المتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 50000 و 80000 دينار، فسيحصلون على زيادة بمعدل 3%.

وأخيرًا، لأولئك الذين يحصلون على معاش أكثر من 80000 دينار، فسيتم زيادة رواتبهم بمعدل 2%.

هذه الزيادات تهدف إلى مواجهة المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجه المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، وتعكس جهود الحكومة في تحسين ظروف المتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مازال البحث قائم عبر محركات البحث على شبكة الانترنت على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر وما هو موعد تطبيق الزيادة في المعاشات الجديدة التي اقرتها الحكومة الجزائرية، وقد نشرنا لحضراتكم من خلال السطور السابقة من هذا المقال كل التفاصيل التي تدور في اذهانكم.