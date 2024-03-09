ثبتها واستمتع ببرامج ومسلسلات رمضان… تردد قناة MBC مصر واتفرج علي مسلسل المداح وبرنامج رامز جاب اخرة

باعتبار قناة ام بي سي مصر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الوطن العربي فإنها تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين يمكن الوصول إلى القناة بسهولة عبر استقبال النايل سات والتي تعرض باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والإخبارية للمتابعين الذين يرغبون في معرفة آخر الترددات الخاصة بقناة MBC مصر يعتبر البحث عن التردد الصحيح أمرا ضروريا يمكن العثور على هذه الترددات بسهولة من خلال القيام ببحث بسيط على الإنترنت أو من خلال الاطلاع على مواقع البث الفضائي المعتمدة.

تردد قناة MBC مصر

سيتم تحديث العديد من ترددات البث الخاصة بالنايل سات ويفضل تحديث هذه الترددات قبل بداية شهر رمضان لضمان استقبالك للمسلسلات والبرامج الحصرية بسلاسة. إليك المعلومات الجديدة حول الترددات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

يمكنك أيضا الاعتماد على التردد التالي لتنزيل القناة:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

يمكن استخدام هذه الترددات لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك لضمان استقبالك المستمر لقناة MBC ومتابعة المحتوى المتنوع الذي تقدمه بما في ذلك المسلسلات والبرامج المميزة خلال فترة شهر رمضان وما بعده.

كيفية استقبال قناة ام بي سي على الرسيفر؟

يمكن تثبيت قناة MBC على النايل سات باستخدام الإرشادات التالية:

اضغط على زر “موافق” الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختر “التركيب” ثم “التوليف اليدوي” من القائمة الرئيسية.

حدد القمر الصناعي النايل سات من القائمة.

قم بتسجيل بيانات التردد الخاصة بالقناة.

انقر على زر “بحث” وبعد ذلك “حفظ”.

باتباع هذه الخطوات يمكن بسهولة تثبيت قناة MBC على جهاز الاستقبال الخاص بك، مما يمكن من متابعة المحتوى الذي تقدمه القناة بما في ذلك المسلسلات والبرامج المفضلة لديك.