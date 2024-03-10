توقيت الحضور والانصراف.. تحديد مواعيد المدارس في رمضان 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات

هل الشهر الكريم التي ننتظره من العام وقد يتساءل بعض العاملين في قطاع التعليم على مواعيد المدارس في رمضان 2024 وأيضا أولياء الأمور ليتمكنوا من ترتيب أولوياتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك، والعمل علي التوافق بين العمل والمنزل وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد عمل المدارس في رمضان سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواعيد المدارس في رمضان 2024

استفسر أولياء الأمور والطلاب بشكل كبير على كافة منصات التواصل الاجتماعي على مواعيد المدارس في رمضان 2024 وظن البعض أنه سيتم رفع غياب الطلاب طوال شهر رمضان، وقد ردت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن هذا الأمر غير صحيح ويجب على الطلاب الالتزام بالحضور في الشهر الكريم، وقد تم توضيح مواعيد العمل في شهر رمضان، وهي كالتالي:

سيتم بدء اليوم الدراسي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا لكافة المراحل التعليمية.

بينما مرحلة رياض الأطفال سيكون موعد انصرافها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف

والمرحلة الابتدائية ستكون في الساعة الواحدة مساءً، والمرحلة الإعدادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، والمرحلة الثانية أيضا في نفس الموعد.

مواعيد الانصراف في المدارس الخاصة

تختلف مواعيد المدارس الخاصة بعض الشيء عن مواعيد المدارس الحكومية، ولكن الزمتها وزارة التربية والتعليم بتعديل مواعيد الانصراف، حيث أنه تم توضيح بأن مواعيد الانصراف لكافة المراحل التعليمية ستكون في تمام الساعة الواحدة ظهراً، والمدارس اليابانية أيضاً ستحرص على تعديل مواعيد الانصراف الخاصة بهم، فسيكون الانصراف في تمام الساعة الثالثة عصراً، بينما الحضور في الساعة الثامنة إلا ربع صباحاً.

مواعيد المدارس اليابانية في رمضان 2024

وبالنسبة للمدارس اليابانية، يكون الحضور في المدارس خلال شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7:45 صباحًا، وينصرف طلاب رياض الأطفال الساعة 3.30 عصرًا، على أن ينصرف طلاب المرحلة الابتدائية في تمام الساعة 3:10 عصرًا.