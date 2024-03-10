تهنئة بمناسبة رمضان بالانجليزي والعربي Ramadan Mubarak for you .. ابعتها لصحابك في الشغل وفي كل حتة

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، تلك الأيام المباركة التي ينتظرها الجميع في كافة أنحاء العالم، ويبحث الكثير من المواطنين عن عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان بالانجليزي، وباللغة العربية ، وإليكم أفضل الرسائل التي يمكن تهنئة الأمة الإسلامية بها، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمة الإسلامية جميعا، وأن يفرج الله فيه هموم الدنيا والآخرة على جميع المسلمين.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

تتعدد أشكال التبريكات في الشهر رمضان المبارك، ونقدم لكم باقة من عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان بالانجليزي وأيضا باللغة العربية لها رونق مميز، يمكن أن ترسلها لأقاربك، وتدخل عليهم السرور، كالآتي:

يقترب منا أجمل الشهور شهر رمضان المبارك بما فيه من خير وطاعات، وكل عام وأنتم بخير.

أهل الله علينا وعلى كل المسلمين الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة والخير، وتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وكتب لنا مسح كل الذنوب والسيئات.

رمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

جاءنا الضيف العزيز، كل عام وأنتم في رمضان أقرب إلى الله.

رمضان مبارك عليكم وعلى كامل الأسرة الكريمة، تقبل الله منا ومنكم.

كل عام وأنت بخير جعل الله شهر رمضان حاملًا للخيرات والمسرات والبركات.

هل هلال الشهر الفضيل، فكل عام وأنتم بخير وسعادة وراحة بال.

تقبل الله أعمالكم وأسعد قلوبكم وأكثر خيراتكم.. رمضان مبارك.

اللهم تقبل صيامكم وقيامكم رمضان كريم، وكل عام وأنت بألف خير.

إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم إلى سيادتكم بأرق التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله أن يعطينا من كل خير سأله منه نبيه وحبيبه “محمد” خير الأنام.

رمضان كريم يا أصدقائي، بارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل.

أسأل الله أن يجمعنا على موائد الرحمن في هذا الشهر الكريم.

رمضان فرصة للتواصل وصلة الأرحام، فلنجتمع ونكثّر من الطاعات.

لا تنسوا دعوة الأصدقاء إلى موائد إفطاركم في رمضان.

رمضان شهر المحبة والتسامح، فلنغتنم هذه الفرصة لنشر السعادة بيننا.

عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان بالانجليزي

وهناك عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان بالانجليزي، يمكن إرسالها لأصدقائك المقربين، هذه العبارات كالآتي:

Ramadan Mubarak for you.

Have a blessed Ramadan.

I wish you and your family, Ramadan Mubarak.

Ramadan Kareem.

Ramadan Kareem to you and your family.

May Allah bless you and your family, Ramadan Kareem.

Happy Ramadan blessings to you and your family.

May Allah bless you in this holy month.

May this month be a blessed one for all of you inshaAllah, and may

.Allah accept your good deeds

عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان بالانجليزي مترجمة

التهنئة: May the greatness of Allah fulfill your desires and dreams, With happiness and peace around you.

الترجمة: أتمنى أن تحقق عظمة الله رغباتك وأحلامك بالسعادة والسلام من حولك.

التهنئة: This month is full of blessing and wisdom. Ask all your desires to Allah and he will listen. you’re a wonderful person and I’m glad to have met you. Happy Ramadan!

الترجمة:هذا الشهر مليء بالبركة والحكمة. اطلب من الله كل رغباتك فيستمع. أنت شخص رائع، ويسعدني أن ألتقي بك. رمضان سعيد!

التهنئة: I wish you and your family a happy Ramdan

الترجمة: أتمنى لك ولعائلتك شهر رمضان سعيد.

التهنئة: In Ramadan, I hope Allah give you all enlighten and strengthen you to do the best during this blessed month

الترجمة: في رمضان أسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعًا ويقويكم لفعل الخير في هذا الشهر المبارك

التهنئة: Thanks to Allah we obtained Ramadan 2024, it is a great chance to do our best in doing good deeds. Ramadan Kareem.

الترجمة: بفضل الله، بلغنا رمضان 2024، إنه فرصة عظيمة لبذل قصارى جهدنا في عمل الخير. رمضان كريم.

أدعية وعبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.

اللهم اجعلنا من العباد المعتوقين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة، اللهم أجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك.

أفضل أدعية شهر رمضان الكريم

يمكن تهنئة أصدقائك عن طريق تذكيرهم بأفضل أدعية الإفطار والسحور، مضافاً إليها عبارات تهنئة رسمية بمناسبة رمضان بالانجليزي، وباللغة العربية كالآتي: