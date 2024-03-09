استقبل الآن تردد قناة الحدث الجديد 2024 على النايل سات: برامج إخبارية وتحليلية مميزة

الكثير من المواطنين يبحثون عن تردد قناة الحدث الجديد 2024 علي النايل سات بعد التحديث الأخير، خاصة أنها من أفضل القنوات الفضائية التي تبث أخبار وتقارير ذات ثقة، إضافة إلى أنها تقوم بتقديم جميع ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، والأحداث التي تحدث حول العالم، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد تهتم بتقديم المحتوى بأفضل جودة وصورة دون وجود انقطاعات أو تشويش، اليوم سنقدم لكم تردد قناة الحدث على العرب سات والنايل سات.

تردد قناة الحدث الجديد 2024 علي النايل سات بعد التحديث

الحدث من أكثر القنوات الإخبارية التي تحرص على تقديم أفضل محتوى إخباري وجميع ما يحدث في الوطن العربي، كما تتيح برامج متنوعة سياسية واقتصادية مجانا دون رسوم شهرية أو سنوية، يرجع اول بث لها لعام 2012، مالكها رجل اعمال السعودي وليد بن إبراهيم، نتيجة لجميع المميزات التي توجد بها، أصبحت محركات البحث مليئة عن البحث إلى ترددها، اليوم وفرنا لكم تردد قناة الحدث على جميع الأقمار الصناعية:

تردد قناة الحدث على نايل سات

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد آخر لها

التردد: 12196.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12092.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الآخر لها على العرب سات

التردد: 11948.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الحدث على E7WA

التردد: 12322.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الحدث على E8WA