اللهم بلغنا رمضان.. ادعية استقبال اول رمضان مكتوبة ومستجابة رددها وحملها علي موبيلك

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويتطلع الكثيرون إلى الاستفادة القصوى من هذا الشهر الفضيل من خلال ترديد الأدعية وزيادة الأعمال الصالحة والطاعات يعكف الكثيرون على الاستعداد لاستقبال رمضان 2024 بالترحيب به بفرح وسرور مبدين اهتمامهم الخاص بتحقيق الخيرات والأجر في هذا الشهر الكريم.

ادعية استقبال اول رمضان مكتوبة ومستجابة

ها هي بعض الأدعية التي يمكن استخدامها في استقبال أول يوم من شهر رمضان المبارك:

اللّهمَّ بلِّغْنا رمضان.

اللّهمَّ أهلّه علينا بالأمنِ والإيمانِ، والسلامةِ والإسلامِ، والتوفيقِ لما تُحِبُّ وترضى، ربَّنا وربُّك اللّه.

اللّهمَّ سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا، وتسلّمهُ منّا متقبلاً.

اللّهمَّ طهّرني فيهِ من الدنسِ والأقوالِ الباطلِ، وإجعلني من المتوكلينَ عليكَ، واجعلني من المتوكلينَ عليكَ.

اللّهمَّ اجعل صيامي فيهِ صيامَ الصائمينَ، وقيامي فيهِ قيامَ القائمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عن نومةِ الغافلينَ، وهب لي جرمي فيهِ يا إله العالمينَ، واعفُ عني يا عافِياً عن المجرمينَ.

اللّهمَّ اهدني فيهِ لصالحِ الأعمالِ، وانقلني فيهِ من اللّينِ والكدرِ إلى سنة الحبيبِ وقهواء المحبّينَ.

اللّهمَّ وفِّقني فيهِ لتلاوةِ آياتِكَ، وإحياءِ سُنَّةِ نبيِّكَ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وخُدْ بيدي إلى الخيراتِ والبرراتِ، يا هاديَ المُضلِّينَ.

اللّهمَّ ارزُقني فيهِ الذهنَ والتنبيهِ، وباعدني فيهِ من سفساف السوءِ وآثامِ الآثمينَ، واجعل لي نصيباً وافراً من كلِّ خيرٍ تُنزِلُ فيهِ بجودكَ يا عظيمَ العطاءِ.

اللّهمَّ اسألكَ خير ما في هذا اليومِ الذي أذهبتَ فيهِ الغمَّ وقَبَّلتَ فيهِ العملَ، وأنتَ جاعلٌ لهُ عند المغربِ سعيداً.

اللّهمَّ قد غاب عنّا شهرُ رمضانَ، وأنتَ اللّطيفُ الكريمُ، فلا تحرمنا الاجرَ والثوابَ، وتقبّل صيامنا وقيامنا، وأعِنَّا على طاعتِكَ وإقامةِ حدودكَ.

تذكر أن الدعاء يجب أن يكون من القلب وبإخلاص ويمكن أيضا إضافة دعاء خاص بك وبما تتمناه لنفسك ولأحبائك في هذا الشهر المبارك.