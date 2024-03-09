وداعاً للوزن الزائد! رجيم رمضاني سحري لإنقاص 10 كيلو في أسبوع واحد: استمتع بصحة أفضل وجسم رشيق

المعروف عن شهر رمضان المبارك أن يقدم به كل ما لذ وطاب من الأكلات في العزومات والتجمعات العائلية منذ أول يوم في رمضان حتى نهايته، نتيجة لتناول الطعام الدسم بشكل يومي في هذا الشهر المفترج، يزداد الوزن بشكل ملحوظ، مما يضطر العديد من الأشخاص خاصة النساء إلى إتباع حمية غذائية أثناء الصيام، لكن الأهم من ذلك هو معرفة نظام الغذائي ملائم مع الصيام لكي تستطيع تعويض جسمك أثناء فترات الصيام، اليوم سنقدم لكم رجيم رمضاني لإنقاص 10 كيلو في اسبوع مجرب مع نصائح تضمن نجاح الرجيم وأقل التكلفة الممكنة.

رجيم رمضاني لإنقاص 10 كيلو في اسبوع مجرب

اليوم سنقدم لكم أفضل رجيم رمضان يمكنه من خلال إنقاص عشرة كيلو في الأسبوع مع تناول أطعمة تتضمن على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم مع اشباعك طول الصيام، للتعرف على هذا النظام الغذائي، تابع فيما يلي:

وجبة الإفطار:

طبق يتضمن على الكثير من الخضروات طازجة الذي يعتبر طبق سلطة.

قطعة اللحم مشوي لا يتضمن على دهون، يمكن استبداله بـ ربع دجاجة مشوية.

طبق خضروات مطهية على البخار مثل الكوسة، الجزر، الفلفل الملون، البروكلي.

½ رغيف خبز قمح.

كوب عصير طبيعي طازج، الأفضل أن يكون العصير لا يتضمن على سكريات، يمكنك وضع عسل إذا كنت ترغب في ذلك.

وجبة السحور في الرجيم الرمضاني

وجبة السحور من أكثر الوجبات المهمة في رمضان، يجب أن تتضمن على العديد من العناصر الغذائية، لأنها تساعد على الشعور بالشبع مع إمكانك على مواظبة العمل طوال اليوم، للتعرف على وجبة السحور التي يمكنك تحضيرها في رمضان، تابع فيما يلي:

كوب اللبن لا يتضمن على دسم.

4 ملاعق من الفول، يمكنك وضع زيت الزيتون وعصير الليمون.

½ رغيف خبز قمح.

شرائح خيار، طماطم، جرجير، خس.

أفضل نصائح تضمن نجاح الرجيم

يوجد الكثير من النصائح التي تؤدي إلى نجاح الرجيم، للتعرف عليها تابع فيما يلي: