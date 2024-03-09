احداث واثارة بالحلقة الاولي : مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولي في رمضان 2024 علي قناة DMC

قليل هي الزمن الذي تفصل عن حلول شهر رمضان الذي يشهد سنويا تنافس شديد بين الأعمال الدرامية المميزة وفي موسم دراما رمضان 2024 يترقب الجمهور عمل النجم كريم عبدالعزيز الذي يتربع على عرش الأعمال الأكبر إنتاجاً بمسلسل الحشاشين حظي الإعلان الرسمي لمسلسل الحشاشين بنجاح كبير لدى الجمهور حيث لفت الانتباه بضخامة الإنتاج والديكورات المتميزة والموسيقى والأزياء الفاخرة التي كشفت عن مدى الاهتمام بالجودة والتفاصيل في هذا العمل الضخم يأتي مسلسل الحشاشين كمحطة مهمة في مسيرة النجم كريم عبدالعزيز حيث يجسد فيه دور بارز يواجه التحديات والصراعات مما يضفي على العمل جاذبية وإثارة استثنائية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولي

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة مؤسس طائفة الحشاشين حسن ابن الصباح الذي يجسده النجم كريم عبدالعزيز يعرف الصباح بأنه المؤسس الرئيسي لأحد أخطر الجماعات القتالية في التاريخ والتي أثارت الرعب في نفوس الناس وارتكبت سلسلة من جرائم الاغتيالات البشعة وهي الطائفة المعروفة باسم الحشاشين وتتناول القصة التحولات والتغيرات التي مر بها حسن ابن الصباح خلال رحلته الحياتية وكيف أسس لهذه الطائفة القتالية المروعة التي كانت تُعتبر من بين أخطر الجماعات في تاريخ البشرية يتميز المسلسل بتقديمه لجوانب مختلفة من شخصية حسن ابن الصباح بما في ذلك تأثيراته النفسية والاجتماعية وتفاصيل الظروف التي دفعته إلى تأسيس هذه الجماعة القتالية المروعة.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك النجم كريم عبدالعزيز في بطولة مسلسل الحشاشين برفقة مجموعة كبيرة من نجوم الفن حيث يتصدر القائمة نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر.

يتميز مسلسل الحشاشين بقصة مشوقة وسيناريو متميز حيث يعود النجم كريم عبدالعزيز ليقدم أداء استثنائيًا في دور الشخصية الرئيسية حسن ابن الصباح والتي تعتبر محور الأحداث والتطورات في العمل الدرامي.