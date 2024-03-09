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أسرع كيكة في الخلاط!!.. هشه وخفيفة و ب 2 بيضة «كيكة الزبادي» اعمليها وفرحي ولادك
كيكة الزبادي
كيكة الزبادي اسهل واسرع كيكة سهلة التحضير، وتعتمد بشكل أساسي على الزبادي مما يجعلها كيكة مفيدة جدا للأطفال، ويمكن القيام بها بشكل مستمر ضمن وصفات الكيك اللذيذة وسهلة التحضير، وتقدم مع الشاي، وسوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الزبادي سهلة التحضير وبأقل المكونات في السطور الآتية.
طريقة عمل كيكة الزبادي
تسمي كيكة الزبادي بالكيكة القطنية أو الإسفنجية بسبب نعومتها وهشاشة قوامها بعد أن تنضج، وتعد جميلة ومفيدة لمن يعاني من مشاكل في المعدة لأنها سهلة الهضم ويزيد الزبادي من طراوة الكيك وسرعه التسوية.
المقادير:
- ½1 كوب دقيق القمح الكامل.
- رشة ملح.
- 1 كوب زبادي خالي الدسم.
- 2 ملعقة عسل.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2 بيض كبير الحجم.
- ½ كوب زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
خطوات تحضير كيكة الزبادي
- نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- نجهز صينية متوسطة الحجم وتدهن بزيت الزيتون.
- نبطنها بورق الزبدة، وتترك الورق مرفوعا من الجوانب قليلًا.
- نجهز وعاء متوسط الحجم ونقوم باضافة البيض والعسل.
- نخفق المكونات السابقة ليصبح المزيج رغويًّا لحوالي دقيقة أو أكثر.
- نضيف الزبادي والزيت والفانيليا ونقلبهم معًا.
- ثم نضيف البيكنج بودر والملح.
- نضيف الدقيق ونستمر في التقليب ليتجانس الخليط جيدًا.
- نتقل الخليط إلى الصينية المبطنة، ونستخدم ملعقة لفرده في الصينية جيدًا.
- نضع الكيك في الفرن ليصبح لونه بنيًّا قليلًا لمدة 45 دقيقة.
- نخرجها من الفرن وتوضع جانبًا حتي تبرد لمدّة 10 دقائق.
- يجب استخدم ورق الزبدة لرفع كيكة الزبادي من القالب ونضعه في طبق مناسب.
- يتم ترك الكيك جانبًا حتى تبرد.
- نقطّع قالب الكيك إلى شرائح متساوية او قطع ونقدّمه باردًا مع كوب شاى ساخن وبألف هنا وشفا.