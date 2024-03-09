أسرع كيكة في الخلاط!!.. هشه وخفيفة و ب 2 بيضة «كيكة الزبادي» اعمليها وفرحي ولادك

كيكة الزبادي اسهل واسرع كيكة سهلة التحضير، وتعتمد بشكل أساسي على الزبادي مما يجعلها كيكة مفيدة جدا للأطفال، ويمكن القيام بها بشكل مستمر ضمن وصفات الكيك اللذيذة وسهلة التحضير، وتقدم مع الشاي، وسوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الزبادي سهلة التحضير وبأقل المكونات في السطور الآتية.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تسمي كيكة الزبادي بالكيكة القطنية أو الإسفنجية بسبب نعومتها وهشاشة قوامها بعد أن تنضج، وتعد جميلة ومفيدة لمن يعاني من مشاكل في المعدة لأنها سهلة الهضم ويزيد الزبادي من طراوة الكيك وسرعه التسوية.

المقادير:

½1 كوب دقيق القمح الكامل.

رشة ملح.

1 كوب زبادي خالي الدسم.

2 ملعقة عسل.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 بيض كبير الحجم.

½ كوب زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

خطوات تحضير كيكة الزبادي