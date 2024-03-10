1000 جنيه قبل رمضان.. تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة القوي العامله

يبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 حيث تعتبر المنحة من من اهم برامج الدعم المادي المقدمة من الدولة لأصحاب الحرف والدخل الشهري غير المنتظم ويتساءل كثير من المستفيدين من البرنامج عن موعد صرف المنحة خاصة مع زيادة المعاشات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول برامج الدعم.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 الدفعة ال7 وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات برامج الدعم ومن ضمنها برنامج منحة العمالة غير المنتظمة فقد زادت الدفعة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه يتم صرفها على دفعتين مختلفين حيث سيتم صرف المنحة خلال الأيام القادمة ويمكن الاستعلام عن المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

يتعين عليك الضغط على أيقونة العمالة غير المنتظمة ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة

مثل الرقم القومي

وفي الخطوة التالية يتعين عليك الضغط على أيقونة التالي

وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على أيقونة تسجيل

أهم شروط التسجيل في المنحة

وضعت الوزارة عدة شروط التسجيل في المنحة ومن أهم تلك الشروط ما يلي :