“مرحب شهر الصوم مرحب” رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل دعاء استقبال الشهر الكريم

بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك ويستعد الجميع الشهر الكريم، فالاحتفال بشهر رمضان له الكثير من مظاهر الاحتفال المختلفة ومنها التهنئة بين الاهل والأصدقاء، ففي الوقت الحالي أصبح الكثيرون يعتمدون بالتهنئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهناك رسائل مكتوبة ومصورة تعبر عن الفرحة والسعادة بقدوم شهر الصيام، وخلال هذه السطور نوافيكم أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان ودعاء استقبال الشهر الكريم.

رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 2024

ننشر لكم الآن متابعينا الكرام مجموعة رائعة من الرسائل المكتوبة لتهاني شهر الصوم، وأبرز تلك الرسائل هي:

بلغكم الله شهر رمضان وفع عنا وعنكم الشر وبلغكم ليلة القدر.

نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهر الرحمات والطاعات والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

أرسل لكم تهنئتي الخاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وأسأل الله العظيم أن يبارك لكم في هذا الشهر الفضيل ويجعلكم من المقبولين صيامهم وصالح أعمالهم.

أطيب التهاني الخالصة من القلب بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وكل عام وأنتم بصحة وسعادة.

مبارك عليكم شهر رمضان المعظم، ونسأل الله العظيم أن يتقبّل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال.

أهديكم أفضل تهنئة نابعة من كل قلبي بحلول شهر رمضان المبارك، وأدعو الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا الشهر الفضيل ويجعل لكم نصيب من خيره وبركته.

هل هلالك يا رمضان وكل عام وأنتم بخير يا أغلى الأحباب.

رمضان كريم ونسأل الله أن يتقبل أعمالكم وأن يسعد قلوبكم وأن يكثر الخير عندكم.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

مبارك عليكم الشهر، أعاده الله عليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

أرسل تحياتي مع الطير، وأقول لكم قبل الغير كل عام وأنتم بخير.

أسأل الله أن يبلغكم الشهر الكريم بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار بإذنه تعالى.

دعاء استقبال شهر رمضان