ردد معي أقوي دعاء دخول رمضان مستجاب “مكتوب + صور” .. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه

دعاء دخول رمضان يبحث جميع المسلمين عن دعاء اخر ليلة من شعبان، لأن شهر شعبان له فضل ومكانة كبيرة عند جميع المسلمين ولم يتبقى سوى أيام قليلة على دخول شهر رمضان المبارك، فلقد أعلنت البحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتظر المسلمون شهر رمضان لأنه يمتلئ بالعبادات والطاعات، ويقوم المسلمين بالدعاء اخر ليلة من شعبان لأنها تعد ليلة مباركة لبداية الدخول في شهر رمضان المبارك، ونتعرف علي أهم واجمل هذه الأدعية في التقرير التالي.

دعاء دخول رمضان

شهر شعبان هو شهر الدعاء والعبادة، فالمسلمين يدعون ويتضرعون إلى الله عز وجل أن يصلح أحوالهم ويهديهم، ونقدم لكم عبر السطور التالية أفضل دعاء آخر ليلة من شعبان ومنها:

اللهم اجعلني ممن تغيرت أمورهم إلى الأفضل في هذا الشهر الكريم واجعله موعد الفراق بيني وبين ما لا يرضيك.

اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وتدبره واعنا على الصيام والقيام وقربنا إليك وارضا عنا يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني من المهتدين في هذا الشهر وغير حالي من العصيان إلى التقوى والإيمان، ومن الفقر إلى الغني.

اللهم اكتبني من الراشدين واكتبني من المهتدين وارضني وارضى عني.

اللهم ارفع اسمائنا في صحائف العتقاء من النيران، واجعلنا من الذين غفرت لهم ذنوبهم واجبات دعائهم.

اللهم بلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وستر واجعل أيامنا مباركة، اللهم إنا نسألك أن تجعل أحلامنا حقيقة وأن تستجب لنا دعائنا.

اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد جعلتني من عتقائك من النيران.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالرضا والعافية والأمن والأمان نحن وجميع أمة الإسلام.

اللهم غير أحوالنا إلى الأفضل واجعل شهر رمضان شهر الخير والكرم على الأمة الإسلامية جميعاً.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

دعاء دخول رمضان، يردده الكثير من المسلمين، ثم بعدها يستقبلوا أفضل الأشهر المميزة في العام، ونعرض لكم بعض أدعية استقبال أيام شهر رمضان فيما يلي: