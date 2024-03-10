“زيادة المعاشات 15%” موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2024 وأماكن الحصول على المعاش

موعد صرف المعاشات شهر أبريل، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالتساؤل عن المعاشات الخاصة بشهر أبريل الجاري والمواعيد التي سيتم فيها صرف المعاش، حيث أن شهر مارس يوافق بدء شهر رمضان المُبارك، وفي هذا الوقت يحتاج المواطنون لصرف المعاشات لكي يقوموا بالاستعداد للشهر الكريم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.

موعد صرف المعاشات شهر أبريل

المواطنون يقومون بترقب موعد صرف المعاشات شهر أبريل، حيث أن هذا الشهر يكون مميزًا عن باقي الأشهر، ففي شهر مارس سوف يبدأ شهر رمضان المبارك، وفي تلك الأوقات يحتاج الناس إلى الحصول على رواتبهم ومعاشاتهم لكي يقوموا بالاستعداد لهذا الشهر وشراء جميع المستلزمات التي يحتاجون إليها، فلهذا قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس، وأيضًا قد تم إضافة 15% كنسبة زيادة للمعاشات مراعاة لجميع ظروف المواطنين وللتكيف مع غلاء الأسعار الحالية، فيستطيع المواطن أن يقوم بالاستعلام عن المعاش الخاص به ومعرفة المبلغ الذي سيقوم بالحصول عليه قبل صرفه في الميعاد المحدد له، فيكون هذا الموعد في أول شهر مارس منذ اليوم الأول وهو ما يُوافق يوم الجمعة.

أماكن صرف معاشات شهر مارس

هناك العديد من الأماكن التي من خلالها يستطيع المواطن المتقاعد الحصول على المعاش الخاص به، فيستطيع صرف المعاش من هذه الأماكن في المدة التي قد تم تحديدها من قبل الحكومة المصرية، فضمن تلك الأماكن هي: