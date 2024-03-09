احجز الآن أونلاين.. رابط الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 للمرحلة الثانية

أعلنت مديرية شؤون البطاقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن انطلاق عمليات الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة للمرحلة الثانية وذلك من خلال اجتماع تم عقده من قبل الفريق المكلف في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وحضر الاجتماع المستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء الدكتور سعد معن ومدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء الحقوقي خالد المحنا ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي بالإضافة إلى ممثلي الشركات المختصة بالمشروع، تم وضع هذه الخدمة بهدف تسهيل العملية وتوفير الجهد والوقت على المواطنين العراقيين الراغبين في استكمال إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، مما يتيح للجميع استلام بطاقاتهم في الوقت المحدد من دون تأخير، ويبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة وكيفية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأحوال المدنية وجوازات السفر والإقامة في جميع محافظات العراق، سنتعرف على تفاصيل أكثر في هذا المقال.

رابط الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

منذ 18 يناير 2024، أصبح من الضروري حجز بطاقة الهوية الوطنية للحصول على البطاقة الوطنية العراقية للمرة الأولى أو في حال وجود تغيير في الحالة الشخصية، يمكنك حجز بطاقة الهوية الوطنية باتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الإلكتروني الرسمي.

ثم النقر علي خانة “الحجز الإلكتروني”.

ثم تحديد نوع الحجز.

ثم إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم تحديد المحافظة والدائرة والمركز الخاص بالمتقدم.

ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين.

ثم إدخال عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

ثم الإطلاع علي الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم النقر علي خانة حجز.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

كانت مديرية الشؤون الوطنية في العراق وضعت لائحة تتضمن مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لحجز بطاقة إلكترونية، حيث يتعين على المواطن توفير جميع الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وتعبئة الاستمارة الخاصة لكل فرد وتقديم نسخة من شهادة الميلاد

يجب التأكد من الحجز قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد، وإذا حضر المواطن دون حجز سيتم إلغاء الحجز الخاص به.

يجب على الشخص الراغب في التقدم بتسجيله أن يبدأ بالتسجيل في الإدارة المسؤولة عن البطاقة الوطنية.

يجب على المتقدم أن يقدم إثبات بحمله للجنسية العراقية وبأنه مقيم في إحدى المدن العراقية بشكل دائم.

يجب أن يكون العمر على الأقل 12 سنة.

الأوراق و المستمسكات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

البطاقة الوطنية الموحدة تُمنح للفرد مرة واحدة مجانًا، عند حجز موعد لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة، يجب إحضار الوثائق التالية:

رقم هاتف رب الأسرة.

بطاقة سكن رب الأسرة.

شهادة الجنسية للذين لديهم شهادة.

هوية الأحوال المدنية (الجنسية) للأشخاص الراغبين في الحصول على البطاقة الموحدة.

تطورات مشروع البطاقة الوطنية المرحلة الثانية 2024

تناول الاجتماع الاستعدادات الحالية للحفل الذي سيعقد في نهاية شهر مارس، والذي يهدف إلى إطلاع الجمهور على التطورات الحاصلة في مشروع البطاقة الوطنية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشمل التطورات في المرحلة الثانية من المشروع البيانات التالية: