“خلي بالك الجو هيقلب” الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2024

حالة الطقس في اول رمضان، مع اقتراب الشهر الكريم يتساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث أن حالة الطقس تؤثر بشكل كبير في صيام هذا الشهر، ولهذا فإن الأرصاد الجوية قد قامت بالتأكد من حالات الطقس الخاصة بهذا الشهر وطرحها لجميع المواطنين لكي يكونوا على أتم الاستعداد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن حالة الطقس في أول رمضان.

حالة الطقس في اول رمضان

قامت الأرصاد الجوية بالإعلان عن توقعاتها الخاصة بحالة الطقس في اول رمضان لجميع المواطنين المصريين، حيث أن هناك العديد من التساؤلات التي تخص هذا الأمر والتي يتم البحث عنها بشكل مستمر بين جميع المواقع والمنصات، فلهاذا قد قامت الأرصاد الجوية بإصدار بعض التوقعات الخاصة بحالات الطقس خلال الشهر منذ اليوم الأول وهو يوم الإثنين المُقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري لعام 2024 م، فسيكون الطقس في أول أيام رمضان مميزًا جدًا، حيث سترتفع درجات الحرارة في الأيام المقبلة مما يجعل الطقس مشمسًا ودافئ وهذا في النهار فقط، أما في الليل سيكون الطقس مائلًا للبرودة، كما أن الطقس سيكون مستقرًا نوعًا ما لطيلة أيام.

موعد شهر رمضان

ليست فقط الأرصاد الجوية من يتم البحث عنها، ولكن أيضصا الحسابات الفلكية لها دور كبير في هذا الوقت للتعرف على موعد شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، فسيبدء شهر رمضان من يوم الإثنين القادم الموافق 11 من شهر مارس 2024 م، كما سيستمر شهر رمضان لكي يكون 30 يومًا كاملين هذا العام، وسينتهي هذا الشهر في يوم 8 أبريل فيكون أول أيام عيد الفطر في 9 من أبريل المقبل.