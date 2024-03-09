تحديث جديد جاي لـ Galaxy A52 أكتر موبايل مبيع من سامسونج! ميزات جديدة هتخلي موبايلك أحسن بكتير

بعد المبيعات الضخمة التي حققها هاتف Samsung galaxy A52 قامت الشركة بعمل تحديثات أخرى به لتحقيق المزيد من الجودة والدقة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الأكثر مبيعاً من سامسونج تحديث جديد يصل هاتف Galaxy A52.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A52

بعد انتشار خبر وجود تحديثات جديدة في ذلك الهاتف بدأ الكثير يتساءل ويبحث عن تلك التحديثات، والمواصفات الجديدة، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Samsung galaxy A52 نظام التشغيل اندرويد ١٤ نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,5 بوصة معدل التحديث ٩٠ ميجا هرتز نوع المعالج Snapdragon 720G الرامات ٤،٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت سعة تخزين خارجية تدعم عدد الكاميرات ٤ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ جيجا بايت دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ جيجا بايت نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح اثنين قوة البطارية ٤٥٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف Samsung galaxy A52

ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن أهم ما يميز ذلك الهاتف سوف نوضح أهم مميزاته فيما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يأتي مقاوما للماء والغبار ويمكنك التقاط الصور به تحت الماء.

كذلك أيضاً يأتي بأشكال وألوان عصرية وحديثة لا مثيل لها تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وأيضا يأتي بشاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل رؤية ومشاهدة.

كذلك أيضاً يأتي بسعة تخزين داخلية كبيرة جداً بل ويمكنك توسيعها من خلال ذاكرة التخزين الخارجية التي يدعمها.

وأيضا يأتي بكاميرا أمامية وخلفية في غاية الجودة والروعة للحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف كافة أنواع الحماية لتحقيق أفضل مستوى من الأمان كبصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة المرور وغيرها.

أسعار هاتف Samsung galaxy A52

بعد المواصفات والمزايا الرائعة التي يتمتع بها ذلك الهاتف أصبح الكثير يتساءل عن أسعاره، وهي كما يلي: