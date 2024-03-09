زغرطوا ياموظفين .. الدولة توضح شروط العمل 3 ايام بالاسبوع لهذه الحالات .. الحق اعرف ان كنت منهم !!

تعمل الحكومة بجد لإيجاد أحسن الأوضاع التي تساهم في تحفيز الإنتاج بشكل فعّال، وهذا استنادًا إلى دراسات جديدة تشير إلى أن دعم العمال والموظفين بصورة كافية يُسفر عن تحسن ملحوظ في معدلات الإنتاج، لذلك، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات رسمية بهدف تحديد المكان الأمثل لكل شخص وخلق الأوضاع الإيجابية التي تمكّنه من العمل بأقصى ما لديه من طاقة وكفاءة.

العمل 3 أيام فقط لهذه الفئة

ونستعرض اليوم من هم الفئات التي ينطبق عليها هذا القرار حيث ينبغي التشديد على وعي الحكومة التام بواقع أن البعض من العاملين يخوضون فترات خاصة تُلزمهم بالحصول على تسهيلات في أنظمة عملهم تتلاءم مع ظروفهم الراهنة، استنادًا إلى ذلك، أصدرت الحكومة سياسة جديدة تسمح لهؤلاء الأفراد بالعمل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا فقط، بما يكفل لهم استقراراً بين متطلبات الحياة الخاصة والمهنية.

شروط العمل ل 3 أيام في الاسبوع

وقد كشفت الحكومة عن الشؤون الواجب استيفاءها من أجل العمل 3ايام فقط فالاسبوع وذلك بالنسبة لجميع موظفي الدولة العاملين فس قطاعاتها المختلفة، وقد تم تحديد المعايير بوضوح للمشاركة في هذا البرنامج الذي يقضي بتقليص عدد ساعات العمل لبعض العاملين، ويشترط أن يقبل الموظف العمل مقابل حوالي 65% من حقوقه في الإجازات المرضية والطارئة، إلى جانب نسبة مشابهة من راتبه وإضافةً إلى ذلك، يتعين على العامل استحصال موافقة معتمدة من المؤسسة التي ينتمي إليها قبل الموافقة على الطلب المقدم، وهذا يقتضي أن تُجري المؤسسة المعنية تقييماً للطلب وفق ضوابط معينة، وتحدد ملاءمة تطبيق هذا الإجراء بناءً على خصوصية عمل الموظف ومتطلبات المؤسسة الحكومية.