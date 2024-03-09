هنشتغل لحد ما تقول بس!!.. رفع سن المعاش ل 65 بداية من هذه السنة + زيادة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة

تتولي الدولة المصرية اهتمام خاص لكبار السن من أصحاب المعاشات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدر قرار برفع سن المعاش ل 65 بموجب قانون الأحوال الاجتماعية لأصحاب المعاشات بأن يتم تحديد سن المعاش للمواطن في 2040 حيث يصل إلى 65 عاما، وذلك تحسينا لاوضاعهم المادية عند الوصول لسن التقاعد، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولمزيد من المعلومات فى هذا المقال التالي.

رفع سن المعاش ل 65

لقد تمت الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو القيام برفع مستويات العمر للعديد من المواطنين الموظفين، الذين يوجد لديهم طاقة للعمل، لأن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء المواطنيين المتراكمة في العمل، ولديهم خبرات تبحث عنها الدولة لذلك تم رفع سن المعاش إلى 65 سنة لأنه سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة.

قانون المعاشات الجديد

ينص قانون المعاشات الجديد أن بمجرد خروج الموظف على المعاش تصبح هناك مشكلة في العمل الإداري للدولة، ويقوم الموظف بالبحث عن عمل آخر بعد سن الستين لذلك استمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفي من البحث عن موظفين آخرين، وطبقا لقانون المعاشات الجديد فإن المادة 41 من القانون نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وعرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش التقاعدي ورفع سن المعاش ل 65 عام ويتم تطبيق ذلك بشكل تدريجي.

جدول المعاشات وفقا لقانون رفع سن المعاش ل 65

يتم التنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ويتم وفقا لقانون التأمينات الخروج على المعاش حسب الترتيب التالي: