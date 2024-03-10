بطولة كريم عبد العزيز.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين خلال شهر رمضان 2024 والقنوات التي تعرضه

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات التي تعرضه من الموضوعات التي يبحث عنها جمهور الدراما المصرية الذي ينتشر في كل البلدان العربية، حيث لا يقتصر للمتابعين على المشاهدين داخل مصر فقط بل يمتد إلى كثير من البلاد في الشرق الأوسط، وقد حقق مسلسل الحشاشين ضجة كبيرة بعد عرض البرومو التشويقي لبعض لقطات المسلسل خلال الأيام الحالية والتي تشهد بداية الماراثون الدرامي الذي يتسابق فيه المصير من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

يهتم جمهور النجم الكبير كريم عبد العزيز بمعرفة مواعيد عرض مسلسل الحشاشين خلال شهر رمضان، والذي يبدأ يوم الإثنين القادم الموافق 11 مارس الجاري مع مطلع شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل الحشاشين على احد القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة، كما أنه سوف يتم عرض الحلقات اليومية للعمل على المنصة الإلكترونية Watch it والتي تعرض أهم الأعمال الدرامية الناجحة، وسوف تنقل قناة dmc عبر شاشاتها ولكن عن مواعيد الحلقات لم يتم تحديدها حتى الوقت الحالي، وسوف نوافيكم بأهم الأخبار فور الإعلان عنها من المصادر الرسمية، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة دي إم سي لكي يتم تحميلها على أجهزة الإستقبال في المنزل.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل الحشاشين رمضان 2024

يعد النجم الشهير كريم عبد العزيز بطل مسلسل الحشاشين والذي يتمتع بحب الجماهير في مصر وخارجها، لأنه تميز بخفة الظل منذ بداية مشواره الفني المليء بالأعمال الناجحة في مختلف الموضوعات سواء سينما أو تليفزيون، وقد قام تأليف الحشاشين بواسطة عبدالرحيم كمال أما عن الإخراج بواسطة بيتر ميمي الذي تميز خلال شهر رمضان في السنوات الماضية بإخراج سلسلة الاختيار، ويشارك في العمل باقة من نجوم الفن منهم.