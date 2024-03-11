استقبــل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf || بحث اسماء المشمولين وزارة العمل

ما زال ينتظر أصحاب اسماء الرعاية الاجتماعية الإعلان عن القوائم الجديدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث طال الانتظار عن الاعلان عن الوجبة السابعة، لأن هذه الوجبة تعتبر بريق نور للكثير من المحتاجين، ينتظرونها لإعانتهم على ظروف الحياة الكادحة التي تنر بها الكثير من البلاد، وقد أعلنت الوزارة أنه على المتقدمين الصبر حتى يتم الإعلان عن القوائم الجديدة، ولمزيد من التوضيح في هذا المقال التالي.

شروط التقديم علي اسماء الرعاية الاجتماعية

أوضحت الوزارة رابط منصة مظلتي شروط الانضمام لهذا الدعم وقد جاءت على هذا النحو التالي:

أن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية.

أن تكون لدين الإقامة في العراق.

لا تزيد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

ان تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لديك

أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عدم امتلاك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة التي تؤكد على أحقية المتقدم الحصول على هذا الدعم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكنك الاطلاع على كشوفات الأسماء وكذلك التعرف على اسمك بين اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي ونقوم باتباع هذه الخطوات فيما يلي: