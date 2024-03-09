“اعرف كام وادفعها الآن قبل الغرامة “الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024 من المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات WE، لعملائها خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي، وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر أي منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ “فوري”، و”خدماتي”، و“Bee”، والبريد المصري، ومصاري، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات

يتم الاستعلام عن قبة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات والموجود في الرابط التالي .

وسوف تظهر شاشة الاستعلامات وبها مكان كتابة الكود ورقم التليفون الأرضي وبمجرد الضغط على كلمة استعلام سوف تظهر قيمة الفاتورة

ويمكن أيضا الدفع عبر الموقع.

الشركة المصرية للاتصالات we

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضي 9.15 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2020، بزيادة 390 ألف مشترك مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبلغ معدل انتشار لهاتف الثابت 7.70%، 167 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتي تعد من أقدم شركات الاتصالات في العالم والتي بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة “الشرقية للتلغراف”، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفي نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هي التلغراف، وذلك حتى إنشاء الشركة في عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع في الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.