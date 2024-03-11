حدث تردد قناة روتانا خليجية وتابع مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

ينتظر عشاق الكوميديا السعودية بفارغ الصبر عرض الموسم الجديد من المسلسل الشهير “شباب البومب“، والذي يُعتبر اليوم من أبرز الأعمال المفضلة لدى جيل الشباب في المملكة العربية السعودية، كما يحظى هذا العمل بشعبية هائلة واسعة الانتشار داخل المملكة، حيث تجاوزت شعبيته الحدود الوطنية لتصل للبلدان العربية الأخرى، ويُعتبر واحداً من أنجح المسلسلات التي عرضت خلال السنوات العشر الماضية، ويتم عرض المسلسل على قناة روتانا خليجية ولذلك سوف نقوم بتحديث إليكم الترددات الصحيحة الناقلة.

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024

القمر الصناعي نايل سات عرب سات ياه سات التردد 12226 11843 12054 الاستقطاب H H H الترميز 27500 27500 27500 تصحيح الخطأ 5/6 3/4 5/6 الجودة SD SD SD

تردد أخر لقناة روتانا خليجية

أما عن الجدول التالي فهو يوضح التردد الجديد لقناة روتانا خليجية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة 11295 أفقي 3/4 HD

ضبط تردد قناة روتانا خليجية يتطلب اتباع سلسلة من الخطوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. يمكنك اتباع الإرشادات التالية:

ابدأ بالضغط على زر “الإعدادات” الموجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.

انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات” المتاحة في واجهة الاستخدام.

حدد القمر الصناعي المناسب، وفي هذه الحالة اختر “نايل سات”.

أدخل التردد الجديد الخاص بروتانا خليجية والذي يظهر في الجدول أعلاه.

بمجرد إدخال التردد، اضغط على زر “البحث” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيقوم جهاز الاستقبال الخاص بك تلقائيًا بالبحث عن قناة روتانا خليجية وضبطها لتكون جاهزة للمشاهدة.

مشاهدة شباب البومب 12 رمضان 2024