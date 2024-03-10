أجمل عبارات ومسجات تهاني شهر رمضان الكريم للأصدقاء والأهل 2024 مكتوبة “Ramadan Kareem”

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الكريم شهر الخير واليمن والبركات، حيث يأتي الشهر المبارك يتشر الخير والسعادة على الجميع، وفي تلك الأيام تزداد المباركات والتهاني بمناسبة شهر رمضان للأهل والأصدقاء والأحباب، ويزداد البحث بشكل كبير الآن عن أفضل وأجمل عبارات تهاني شهر رمضان لإرسالها للأصدقاء والأهل متمنين السعادة والفرح والخير للجميع.

عبارات تهاني شهر رمضان المبارك 2024 للأصدقاء

يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأثنين 11/3/2024 والجميع في انتظار بفارغ الصبر ليعيشوا فيه الروحانيات الجميلة المرتبطة بهذا الشهر الكريم، ونستعرض عليكم الآن أجمل عبارات ومسجات تهاني الأصدقاء لرمضان:

كل عام وأنت يا صديقي القريب من قلبي بخير وصحة وعافية.. يارب يكون هذا الشهر يرزقك الله بالثواب والمغفرة.

كل رمضان وانت بخير يا صديقي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شهر رمضان ويجعله كله خير وبركة.

رمضان كريم عليك يا رفيق العمر كل عام وانت بخير وأقرب إلى الله

أسأل الله أن يكون رمضان خير وبركة عليك يا صديقي أنت وأسرتك.

بحلول شهر الخير والبركة كل عام وانت بخير يا صديقي العزيز.

إعاده الله عليك يا صديقي وعلينا الخير والبركة.. كل عام وانتم بخير.

رمضان مبارك عليكم أعاده الله بأعوام عديدة وأزمنة مديدة

كل عام وانت بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات

حل شهر رمضان المبارك نور بيتنا وبيتكم عساكم من عواده.

رسائل تهنئة رمضان للأهل والأحباب

جاء شهر البركة والرحمة والمغفرة أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة.

بحلول شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

كل عام وانت بخير يا صديقي العزيز فقد جاءنا الضيف العزيز، كل عام وانت أقرب إلى الله.

هل هلال الشهر الرحمة والمغفرة، فكل عام وأنتم بخير وسعادة وراحة بال.

كل عام وانتم بخير تقبل الله أعمالك يا صديقي العزيز وأسعد قلبك وأكثر خيراتكم.

كل عام وأنتم بخير عساكم من عواده.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، كتب الله لكم فيه الأجر والثواب على صالح الأعمال.

أتمنى لكم أجمل الأيام التي تفيض بكرم الله ورحمته الواسعة، وأن يحقق الله لك كل أمانيك.

رمضان مبارك على أحبتي وإخوتي وجعل الله لكم نصيب من خير شهر رمضان الفضيل.

أرسل لأحبتي أجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات.

أحبائي، رمضانكم أحلى وأجمل مع الله كتب الله لكم الخير في هذا الشهر الفضيل.

أرسل لكم أفضل المعايدات وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أنتم أعز الناس عندي، لذلك أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال ويغفر لنا ويبلغنا وإياكم ليلة القدر.

أرسل لكم السلام والتحية والتقدير واهنيكم بشهر رمضان المبارك جعله الله علينا وعليكم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

دعاء بداية شهر رمضان

اللهم سلمنا لشهر رمضان الكريم، وتسلمه اللهم منا، حتى ينقضي عنا شهر رمضان سالمين غانمين، اللهم في هذا الشهر الفضيل المبارك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا عفو يارحيم، اللهم رب العرش العظيم اكتب لنا في هذا الشهر الكريم الرحمة والنجاة والمغفرة من كل إثم وكل ذنب والراحة من كل شر.