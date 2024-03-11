” طلع ابوك وامك “.. هذه هي اسعار برامج عمرة رمضان 2024 شهر مارس 1445.. بالتفاصيل احجز دلوقتي حالا

يحلم الكثير من المسلمين والمواطنين بأداء عمرة رمضان 2024، ويترقبون بفارغ الصبر معرفة أسعار العمرة لهذا العام، حيث من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم خلال شهر مارس 2024 ر سنقدم لكم اليوم نظرة شاملة على البرامج المتاحة والتكاليف المرتبطة بها، لتمكينكم من اتخاذ قرار مدروس وتحقيق حلمكم في أداء مناسك العمرة بطريقة ميسرة ومنظمة.

اسعار برامج عمرة رمضان 2024

برنامج عمرة شهر رمضان الكريم 2024 يتميز بتنوعه وتكييفه مع احتياجات المسلمين، حيث يختلف كليًا حسب عدد الأيام وتوقيت العمرة وعدد الغرف وسنقدم اليوم نظرة شاملة على ثلاثة برامج مختلفة:

البرنامج الأول: يبدأ يوم 22 شوال ويستمر لمدة أسبوعين. يتوفر في غرف ثنائية بسعر يبدأ من 75,000 جنيه، وفي غرف ثلاثية بسعر 65,000 جنيه، وفي غرف رباعية بسعر 56,000 جنيه.

البرنامج الثاني: يبدأ يوم 18 رمضان ويستمر لمدة أسبوعين. سعر العمرة في الغرفة الرباعية هو 38,500 جنيه، ومتوفر أيضًا في الغرف الخماسية بنفس السعر.

البرنامج الثالث: يعتبر من أفضل البرامج حيث يمتد لمدة 22 يومًا، بدءًا من يوم 15 رمضان وحتى يوم 7 شوال. تتوفر الغرف الرباعية والخماسية بأسعار مناسبة لمعظم الأشخاص.

و هذه البرامج المتنوعة تتيح للمسلمين فرصة اختيار العمرة التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، لتحقيق حلمهم في أداء مناسك العمرة في شهر رمضان بكل يسر وسهولة.